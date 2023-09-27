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維州35歲華男攜刀槍進教會被捕 牧師稱未釀禍是奇蹟

記者黃曉文／綜合報導
維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)
維州35歲華男發帖威脅後，攜刀槍進教會被捕。(Prince William County警方提供)

維州警方經過不同轄區的共同努力，於24日成功逮捕一名在教會出現的華裔持槍嫌犯，驚險阻止了可能發生的教會屠殺事件。

35歲的華裔男子江瑞(Rui Jiang，音譯)，24日在位於Haymarket的公園谷教堂(Park Valley Church)被捕，他當時身上攜帶一把上膛的手槍、一個額外的彈匣、摺疊刀，和一把摺疊式「信用卡式刀」。警方表示，江瑞有隱蔽持槍許可證(concealed carry permit)。

威廉王子郡(Prince William County )警方表示，位於馬州安奧爾良郡(Anne Arundel County)的一位居民撥打911，通報在Instagram看到的可疑發文，其中包含「模糊的暴力威脅」以及公園谷教堂的圖像。

安奧爾良郡警方確定江瑞的住所位於費郡(Fairfax County)的福斯教堂市(Falls Church)，並聯繫費郡警方。費郡警方前往住所，但發現他不在家。

警方找出嫌犯駕駛的汽車資訊，並將資訊傳遞給威廉王子郡警方，前往教堂搜查。

教會牧師懷特(Barry White)表示，當時雖然不知道威脅發文的存在，但是聚會進行時，他的安全團隊已經在密切關注江瑞，因為他穿著黑色衣服和黑色太陽鏡進入教堂。

懷特說，「當天下雨，不需要戴太陽眼鏡，但是他戴著太陽眼鏡，還是在室內，我們的人立即注意到這一點」。

當警方接獲警報，他們打電話給當時恰好在教堂的下班警官匹克中尉(Shawn Peak)。匹克發現江瑞的車裡沒有人，後來在教會安全團隊的說明下，追上了嫌犯，並將他拘留在教堂門口附近，過程中無人受傷。

懷特稱「那是上帝的奇跡」，他提到事發時員警恰好在教堂，並特別感恩勇敢報案的民眾，並說教會的人依然對嫌犯存有愛心，希望對方能得到需要的幫助。

江瑞在夏天時曾參與該教會的活動。他在社媒表達對政府的不滿，並稱他相信很多政府雇員在此教會聚會。

江瑞被控威脅人身傷害、攜帶危險武器前往宗教場所。在第一次開庭之前不得保釋。其住家經搜索後，查獲相關文件和電子產品，並未發現額外槍枝。

警方表示，這次成功逮捕是集體努力的成果，也特別感謝首先發現可疑發文且通知警方的人，並鼓勵民眾未來發現可疑事件時與警方聯繫。

任何可能接觸過江瑞因而導致事件者，可致電703-792-7000與威廉王子郡警方聯繫。

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