鼓勵騎電單車 華府立法發代金券或回饋金

華府議會通過立法，用代金券和回饋金鼓勵民眾騎乘電動自行車。(路透)

華府 議會在日前通過立法，鼓勵民眾騎乘電動自行車。不論購買或維護電動自行車，居民將能得到代金券(voucher) 或回饋金(rebate) 。此法案預計今年底前生效，市議會盼增加低收入 者使用電動自行車的機會，並擴大自行車在市區的可及性。

市議員艾倫(Charles Allen)提出「2023年電動自行車激勵計畫修正案」(The Electric Bicycle Incentive Program Amendment Act of 2023)，此優惠計畫將補貼使用電動自行車成本，並為自行車商店提供額外支援，以因應需求增長。

艾倫表示，「隨著自行車基礎建設越佳完善，騎車變得更加快捷又安全。」他稱電動自行車無須考慮塞車與停車問題，比汽車便宜，在城市穿梭的時間減少了一半，還不會出汗，讓年輕人與年長者都更加容易進入市區。

他也鼓勵騎乘自行車為氣候變遷 、改善空氣品質盡一份力量。據Axios網站報導，丹佛在2022年開始實施的回饋金方案，不僅提升了電動自行車的使用率，且有效減低該市的碳排放量。

該法為了讓不同收入的華府居民都能負擔電動自行車，設有低收戶入戶特別專案，也涵蓋了維護費，與身障人士的改裝費。

該法案分為兩級。一個針對低收入戶且適用「補充營養援助計畫」 (SNAP)或「貧困家庭臨時援助」(TANF)等的居民；另一個適用於所有居民。

針對低收入居民，購買貨運電動自行車的激勵措施總額為2000元，標準電動自行車的激勵措施總額為1500元。更換電池的費用最高可達300元，年度維護費用高達250元，配合身障者的零件最高為250元，自行車鎖最高可達150 元。

所有其他居民，獎勵措施減半，相當於貨運電動自行車高達1000元，標準電動自行車最高750元。其他相關費用類同減半。

因應需求增加，華府運輸局(DDOT)將提供經費培訓居民成為專業的自行車機師，以解決人員短缺問題。並為在第七與第八區開設自行車行的業者提供五萬美金的費用。該計畫將獲得50萬元的資金。

此案預計今年底之前生效。目前運輸局仍未決定將以代金券或回饋金方式實施。提案者艾倫表示若考慮到增加低收入戶的購買力，希望能以代金劵方式運作。