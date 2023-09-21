我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

華府戲劇周9/23登場 看「花木蘭」享折扣

記者王稚融╱綜合報導
柬埔寨的音樂劇「King of the Yees」是一部半自傳喜劇，以舊金山唐人街為背景關注文化、社區和代際連結。(取自Signature Theatre海報)
柬埔寨的音樂劇「King of the Yees」是一部半自傳喜劇，以舊金山唐人街為背景關注文化、社區和代際連結。(取自Signature Theatre海報)

為推廣2023-2024年度的華盛頓戲劇季，主辦單位將自9月23日起舉行為期兩周的戲劇周促銷活動，開幕式將於Arena Stage舉行，期間觀眾只要花20元、40元或60元，就可以購買到各劇場優惠的門票，其它活動包括表演、演講和展示、以及為大華府都會區中各個劇院提供特別贈品、整季的促銷票以及其它數十部不同作品的折扣門票，包括膾炙人口的「花木蘭」、「艾薇塔」、「紅磨坊！」等戲劇。

「華盛頓特區是一個劇院城」，華府市長穆里爾·鮑澤(Muriel Bowser)在一份新聞稿中表示：「我們的城市對藝術家和創意人員表達最佳的欣賞方式，就是讓我們的劇院擠滿人，而戲劇周是在華府觀看演出的最好機會。」

首先不能錯過即將在9月24日演出最後一場的「紅磨坊！音樂劇！」(Moulin Rouge!The Musical!)。此劇是魯爾曼(Baz Luhrmann)的原創作品，2001年一上映就吸引了觀眾和評論家一致好評。

此次演出今年8月在甘迺迪中心舉辦東尼獎中獲獎的導演亞歷克斯廷伯斯(Alex Timbers)改編作品，此劇充滿了浮華、魅力和宏偉，其激動人心的編排和舞蹈一定會讓您激動不已。地點：約翰甘乃迪表演藝術中心，2700 F Street NW, Washington, DC 20566。

中國民族舞劇「花木蘭」從9月29日至10月1日在約翰甘乃迪表演藝術中心演出。這部曾獲中國文聯和中國舞蹈家協會頒發的第11屆中國舞蹈荷花獎舞劇獎。這代表了中國舞蹈的最高榮譽。總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，中國國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。

「花木蘭」是一部藝術性的、精心編排的重述中國典型故事。與歌頌花木蘭勇士精神的傳統傳奇不同，這部作品還突出了她追求愛與和平的力量。地點：約翰甘乃迪表演藝術中心，2700 F Street NW, Washington, DC 20566。

柬埔寨的音樂劇「King of the Yees」從9月12日至10月22日演出。這是一部半自傳喜劇，重點關注文化、社區和代際連結。劇中的勞倫伊(Lauren Yee)正在排練一部新劇，這時她的父親突然闖入並打斷了演員們的表演。不久之後，他在舊金山的街道上失踪了，這促使勞倫踏上唐人街的旅程，越過龍門，穿過混亂的傳送門和迷宮，尋找她的父親…並沿途重新發現她的遺產。地點：簽名劇院(Signature Theatre)，4200 Campbell Avenue, Arlington, VA 22206。

另一部不容錯過的歌劇「艾薇塔」(Evita)從9月5日至10月8日。這是由富比世好萊塢的經典人物康諾德(Sammi Cannold)執導，莎士比亞劇團重演勞埃德(AndrewLloyd)和萊斯(Tim Rice)的經典搖滾歌劇，伊娃貝隆(Eva Perón)成為阿根廷第一夫人的故事，戲劇性的細節，以及令人震驚地歌曲讓您喘不過氣來。地點：Harman Hall, 610 F Street NW, Washington, DC 20004。

華盛頓戲劇周促銷活動將於10月8日結束，但大華府地區十數家劇院參與的2023-2024年度華盛頓戲劇季，仍有許多不同的精采劇目持續演出到明年春天，如果有興趣，可上TodayTix官網購買門票、季票或詢問詳情。

華府 花木蘭 歌劇

上一則

賓州眾議員補選 民主黨鮑爾獲勝 或10月初上任

下一則

繼德日韓後 維州在台設商務辦事處 強化經貿合作

延伸閱讀

澤倫斯基將訪華府 麥卡錫：我們花了錢 但勝利計畫在哪

澤倫斯基將訪華府 麥卡錫：我們花了錢 但勝利計畫在哪
治安糟 華府夏季安全計畫擬延長

治安糟 華府夏季安全計畫擬延長
中國民族舞劇《花木蘭》　9/29華盛頓甘迺迪中心歌劇院巡迴演出

中國民族舞劇《花木蘭》　9/29華盛頓甘迺迪中心歌劇院巡迴演出
《花木蘭》不容錯過的中國民族舞劇　9/29 華盛頓歌劇院演出

《花木蘭》不容錯過的中國民族舞劇　9/29 華盛頓歌劇院演出

熱門新聞

聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解