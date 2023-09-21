華府戲劇周9/23登場 看「花木蘭」享折扣

柬埔寨的音樂劇「King of the Yees」是一部半自傳喜劇，以舊金山唐人街為背景關注文化、社區和代際連結。(取自Signature Theatre海報)

為推廣2023-2024年度的華盛頓戲劇季，主辦單位將自9月23日起舉行為期兩周的戲劇周促銷活動，開幕式將於Arena Stage舉行，期間觀眾只要花20元、40元或60元，就可以購買到各劇場優惠的門票，其它活動包括表演、演講和展示、以及為大華府 都會區中各個劇院提供特別贈品、整季的促銷票以及其它數十部不同作品的折扣門票，包括膾炙人口的「花木蘭 」、「艾薇塔」、「紅磨坊！」等戲劇。

「華盛頓特區是一個劇院城」，華府市長穆里爾·鮑澤(Muriel Bowser)在一份新聞稿中表示：「我們的城市對藝術家和創意人員表達最佳的欣賞方式，就是讓我們的劇院擠滿人，而戲劇周是在華府觀看演出的最好機會。」

首先不能錯過即將在9月24日演出最後一場的「紅磨坊！音樂劇！」(Moulin Rouge!The Musical!)。此劇是魯爾曼(Baz Luhrmann)的原創作品，2001年一上映就吸引了觀眾和評論家一致好評。

此次演出今年8月在甘迺迪中心舉辦東尼獎中獲獎的導演亞歷克斯廷伯斯(Alex Timbers)改編作品，此劇充滿了浮華、魅力和宏偉，其激動人心的編排和舞蹈一定會讓您激動不已。地點：約翰甘乃迪表演藝術中心，2700 F Street NW, Washington, DC 20566。

中國民族舞劇「花木蘭」從9月29日至10月1日在約翰甘乃迪表演藝術中心演出。這部曾獲中國文聯和中國舞蹈家協會頒發的第11屆中國舞蹈荷花獎舞劇獎。這代表了中國舞蹈的最高榮譽。總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，中國國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。

「花木蘭」是一部藝術性的、精心編排的重述中國典型故事。與歌頌花木蘭勇士精神的傳統傳奇不同，這部作品還突出了她追求愛與和平的力量。地點：約翰甘乃迪表演藝術中心，2700 F Street NW, Washington, DC 20566。

柬埔寨的音樂劇「King of the Yees」從9月12日至10月22日演出。這是一部半自傳喜劇，重點關注文化、社區和代際連結。劇中的勞倫伊(Lauren Yee)正在排練一部新劇，這時她的父親突然闖入並打斷了演員們的表演。不久之後，他在舊金山的街道上失踪了，這促使勞倫踏上唐人街的旅程，越過龍門，穿過混亂的傳送門和迷宮，尋找她的父親…並沿途重新發現她的遺產。地點：簽名劇院(Signature Theatre)，4200 Campbell Avenue, Arlington, VA 22206。

另一部不容錯過的歌劇 「艾薇塔」(Evita)從9月5日至10月8日。這是由富比世好萊塢的經典人物康諾德(Sammi Cannold)執導，莎士比亞劇團重演勞埃德(AndrewLloyd)和萊斯(Tim Rice)的經典搖滾歌劇，伊娃貝隆(Eva Perón)成為阿根廷第一夫人的故事，戲劇性的細節，以及令人震驚地歌曲讓您喘不過氣來。地點：Harman Hall, 610 F Street NW, Washington, DC 20004。

華盛頓戲劇周促銷活動將於10月8日結束，但大華府地區十數家劇院參與的2023-2024年度華盛頓戲劇季，仍有許多不同的精采劇目持續演出到明年春天，如果有興趣，可上TodayTix官網購買門票、季票或詢問詳情。