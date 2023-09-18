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中國民族舞劇《花木蘭》　9/29華盛頓甘迺迪中心歌劇院巡迴演出

本報華府訊
舞劇＜花木蘭＞，將於9月29日起至10月1日於華盛頓甘迺迪中心歌劇院演出。中演公司／提供
舞劇＜花木蘭＞，將於9月29日起至10月1日於華盛頓甘迺迪中心歌劇院演出。中演公司／提供

今年9月下旬至10月1日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌“中華風韻”即將推送中國民族舞劇《花木蘭》走進美國，在華盛頓甘迺迪中心歌劇院(Kennedy Center)演出4場。

該劇以“孝”、“忠”、“愛”為主線進行串聯，通過中國民族舞蹈語彙和現代舞臺技術手段，講述了北魏時期，一位美麗的少女走向巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，打造出一條“自我發現”與“自我認同”的故事線，為觀眾展現了一段閃耀千年的中國傳奇故事。

舞劇《花木蘭》的主創班底由中國一流藝術家擔綱。總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。他們聯手打造美學盛宴，讓觀眾情緒在視覺、聽覺的帶動下穿越時空。導演說：“花木蘭是一位剛柔並濟的女孩。”為表現出“誰說女子不如男”的氣勢，編導在“安能辨我是雄雌”的軍營中融入了武術訓練的動作元素，進行了獨特巧妙的設計。例如，在舞蹈動作中加入了紮馬步、俯臥撐和拳操，並將“花木蘭”放置在不奪眼的位置，讓她在一群藍衣士兵中若隱若現地穿著紅衣。真正展現出“雄雌難辨”的狀態。而士兵們“同床共眠”的這一場景中，編導又呈現出了“花木蘭”作為女孩子的俏皮感和生活感。“花木蘭”面對男士兵們的打呼嚕、夢遊和說夢話，以及他們集體翻滾的情節，表現出一種無法入眠的困擾和內心的焦慮，同時也展現出作為女性的羞澀和矜持，使“花木蘭”的角色更加真實和具有共鳴力。

舞劇《花木蘭》在舞美、道具和妝容方面亦展現了中國古典傳統的文化特色，同時又融入了現代觀眾的審美需求。舞劇把“花木蘭”與“衛將軍”相望卻遙不可及的場景時將悲痛與不舍表達到了極致。這樣的設計不僅引發觀眾對歷史和人生的思考和領悟，也增添了劇情的哲學深度。

“中華風韻”是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞臺表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來，“中華風韻”已先後選派中國30餘個藝術團組的40餘台精品劇碼，赴全球各地的國家主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。

今年華盛頓演出資訊，分別為 9月29日(五) 7:30 PM、9月30日(六) 1:30 PM、7:30 PM，以及10月1日(日) 1:30 PM，地點在華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)，購票網站：https://bit.ly/mulan-dc 703-982-0678  Ticket Sales，Group Discount available。票價為$30/50/70/90/110

花木蘭 歌劇 現代舞

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