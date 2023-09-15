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《花木蘭》不容錯過的中國民族舞劇　9/29 華盛頓歌劇院演出

本報華府訊
舞劇＜花木蘭＞，將於9月29日起至10月1日於華盛頓甘迺迪中心歌劇院演出。中演公司／提供
舞劇＜花木蘭＞，將於9月29日起至10月1日於華盛頓甘迺迪中心歌劇院演出。中演公司／提供

今年9月23日至10月1日期間，中國對外文化集團有限公司對外文化交流品牌“中華風韻”將推送中國民族舞劇《花木蘭》走進美國，在波士頓博赫中心王安劇院(Boch Center, Wang Theatre演出兩場，在華盛頓甘迺迪中心歌劇院(Kennedy Center)演出四場。詳情請上：https://bit.ly/mulan2023

舞劇《花木蘭》的主創班底均由中國一流藝術家擔綱。總編導由周莉亞和韓真擔任，編劇由詩人、詞作家朱海擔任，國家一級作曲杜鳴擔任譜曲。以“孝”、“忠”、“愛”為主線進行串聯，講述了北魏時期，一位美麗的少女走向巾幗英雄的旅程，從女扮男裝、替父從軍、完成使命、追求愛情到回歸和平與自由，打造出一條“自我發現”與“自我認同”的故事線，重塑一代巾幗英雄史詩。

理由1：“舞壇雙子星”——周莉亞、韓真擔任總導演

舞劇《花木蘭》的總導演、舞蹈編導，由著名的80後舞劇編導“雙子星”周莉亞和韓真擔任。她們曾兩度摘得“文華大獎”，囊獲包括“五個一工程獎”等各項殊榮，被前輩視為“中國舞壇雙子星”，更被業界認定為“中國舞蹈界的金字招牌”。

理由2：超人氣舞者主演陣容，舞者郝若琦、夏天領銜主演

青年舞蹈家郝若琦是中國歌劇舞劇院主要演員。主演舞劇《花木蘭》獲第十一屆中國舞劇“荷花獎”。參演舞劇《杜甫》獲第十屆中國舞劇“荷花獎”。主演舞劇《彩虹橋》獲第九屆全國“荷花杯”舞蹈比賽金獎。主要創作與表演作品有舞劇《花木蘭》《杜甫》《門》《融》《卡岡圖亞》等；舞蹈《迷霧》《不抱怨》《惑・心》《我贏了我自己》《門裡門外》《江山》《大海之舞》等。

寧波市歌舞劇院首席演員夏天，畢業於北京舞蹈學院古典舞系 。曾獲第十一屆中國舞劇“荷花獎”；第十四屆浙江省戲劇節“蘭花獎”；第十一屆浙江音樂舞蹈節“金獎”；浙江省第二屆“江南舞韻”十佳作品獎（最高獎項）；第十二屆中國舞蹈·荷花獎（現、當代舞）提名獎；寧波市“六個一批”人才。

理由3：舞劇《花木蘭》榮獲第十一屆中國舞蹈“荷花獎”

2017年5月，舞劇《花木蘭》在國家大劇院盛大首演。2018年，舞劇《花木蘭》榮獲了中國舞蹈最高獎——第十一屆“荷花獎”舞劇獎。此次赴美演出之後，舞劇《花木蘭》將迎來百場慶典演出。

“中華風韻”是中國對外文化集團有限公司打造的高端對外文化交流品牌，旨在推送中國舞臺表演藝術精品力作登陸世界各國主流劇院，不斷提升中華文化的國際影響力。自2009年創立以來， 已赴全球各地的國家主流劇院演出600餘場，現場觀眾累計達百萬人次。今年在華盛頓演出場次分別為： 9月29日(五) 7:30 PM、9月30日(六) 1:30 PM、7:30 PM，以及10月1日(日) 1:30 PM，地點在華盛頓的甘迺迪中心歌劇院(The Kennedy Center, Opera House)，購票網站：https://bit.ly/mulan-dc  703-982-0678  Ticket Sales，Group Discount available。票價為$30/50/70/90/110

3. ＜花木蘭＞第二幕劇照。中演公司／提供
3. ＜花木蘭＞第二幕劇照。中演公司／提供
＜花木蘭＞劇照，第一幕導出木蘭代父從軍的故事。中演公司／提供
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花木蘭 歌劇 北京

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