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馬州蒙郡高中球賽打群架 公校宣布加強安全

記者張筠／馬州報導
Walter Johnson高中和Bethesda-Chevy Chase高中日前舉行橄欖球賽，但賽後學生們在校外打群架，導致多人受傷。（取自Walter Johnson高中官方臉書）
Walter Johnson高中和Bethesda-Chevy Chase高中日前舉行橄欖球賽，但賽後學生們在校外打群架，導致多人受傷。（取自Walter Johnson高中官方臉書）

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)日前發生群架致多名學生受傷的案件，警方介入調查，目前尚無學生面臨指控，公校系統宣布加強安全措施，包括將體育場的人數控制在75%以內，未來的體育比賽日期和時間也將調整，確保活動在天黑之前結束。

Walter Johnson高中和Bethesda-Chevy Chase高中9月1日舉行橄欖球比賽，前者獲勝，比賽結束後Bethesda地鐵站附近突然爆發群架，導致多名學生受傷，社交平台也流傳許多視頻，學生們扭打成一團，互相推搡，甚至踩踏。

事後蒙郡公校系統和警方立即啟動聯合調查，截至發稿前，有兩人向警方報案稱他們被人襲擊，另有多人報案稱財產在Bethesda地鐵站附近被偷；目前尚無學生面臨刑事指控，但刑事調查仍在繼續。

蒙郡公校教育總監麥克奈特(Monifa McKnight)和蒙郡警察局長瓊斯(Marcus Jones)6日發表聯合聲明，表示該公校將收緊安全措施，並會要求該承擔責任的學生負責，按他們的行為懲處。

「橄欖球賽後的群架事件敦促我們反思：如何維持校外活動的安全？」麥克奈特表示，蒙郡公校系統現已實行「2023年秋季運動安全計畫」，要求參加活動的學生出示證件，確保所有學齡觀眾都有成人陪同，也禁止民眾帶書包入場。

若有其他狀況發生，額外的安保措施包括將體育場的人數控制在最大容量的75%以內，有不良行為的運動員將被停賽，比賽日期和時間也將調整，確保活動進行時有充足的日光；蒙郡警方也將分派特定官員管理可能有秩序不當的區域。

「此事應當成為蒙郡所有公校的教訓」，麥克奈特說，我們要學習尊重、包容、忍讓，用和平的方式解決紛爭，絕不應以暴力制人。

公校 地鐵站 教育總監

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