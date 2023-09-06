違反華府兒童勞工法 Chipotle32萬元和解

全美連鎖的墨西哥速食店Chipotle日前遭華府 檢察長以違反華府兒童勞工 法起訴，華府日前宣布，該店將支付32萬2400元罰金和解，並同意遵守華府法律來修改運營，但Chipotle始終否認該指控，稱此和解並不等於認罪。

Chipotle在華府共有20間店，市府指控該公司在晚上10時後仍要求未滿18歲者工作，甚至存在一周讓他們連續工作逾六天的狀況，違反了華府的兒童勞工法(child labor law)。

華府檢察長施瓦布(Brian Schwalb)在起訴文件中指，Chipotle從2020年4月起涉嫌讓未成年人每天工作超過八小時，一周工作逾48小時，檢察長辦公室收到不同的投訴，因此從2022年5月啟動調查，發現該公司近三年在華府存在逾800多宗潛在的違法行為。

Chipotle在8月22日的和解聲明中表示，將在45天內支付32萬2400元的罰款，並同意以符合華府規定的政策來運營，包括培訓餐廳經理和相關監督人員，且培訓須在他們上任監督崗位的六個月內進行，Chipotle也必須向未成年職員提供一份華府兒童勞工法的資料，並確保他們理解此規定，儘管該公司與市府和解，但稱此和解並不意味著認罪，且始終否認華府的指控。

Chipotle的首席企業事務官莎洛(Laurie Schalow)說，該公司認為，聘用16歲以上的員工「可以為年輕人提供寶貴的工作經驗，拓展他們未來的發展和晉升機會」，此外她也表示，年輕人任職能獲得學費報銷等福利。

Chipotle在2020年也因違反兒童勞工法而向麻州政府支付了137萬元的和解費，2022年也因相似情況向新澤西州 支付77萬元和解金。

施瓦布通過聲明表示，我們肯定年輕人願意在學習之餘有如此努力工作的上進心，但法律限制工作時數的目的在於保護未成年人的身心健康，幫助他們在這個年齡段，做好平衡個人學業和家庭等方面的責任。