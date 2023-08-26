華府維權團體 促修繕路燈改善治安

林池說，打擊犯罪問題不僅是警方的責任，市府各部門也應積極配合，也通過提升道路照明來遏制犯罪。（記者張筠╱攝影）

華府 近幾年的犯罪問題令執法官員頭疼，也讓社區不安，華府居民和維權團體發現，路燈不足導致部分社區犯罪率居高不下，因此敦促市府改善道路照明，增設路燈，升級照明系統，方便行人使用，也提升社區安全度。

林池(Terry Lynch)是維權團體「下城教會團體(Downtown Cluster of Congregations)」的執行主任，他說，「城市道路照明不足導致犯罪問題滋生，這既諷刺又悲哀」，每當華府某社區發生槍擊 案，林池及其團隊夥伴就會到案發社區了解照明情況，並計算可正常工作的路燈數量。

華府市中心H街2100號附近日前發生槍擊命案，一名男子喪命，林池和同伴上周末到案發社區附近發現，該街道共有六盞路燈被燒壞或燈光微弱，「不法份子專挑黑暗角落行凶，警方也知道照明和犯罪問題之間的聯繫，因此在緝拿兇嫌時，多會使用強光照明。」

林池說，完善道路照明的工作並非市警的責任，而需要華府汽車管理局(DMV )、華府運輸局(Transportation Department)和公共事務局(Public Works)等部門的合作，「若道路明亮，可在一定程度上遏制犯罪，也能減輕執法部門的工作壓力。」

林池說，華府的照明系統已相當老舊，「過去十年我們持續敦促市府更新照明設備和系統，直到現在，除非民眾致電311匯報，或親自勘查，否則市府官員無法實時掌握各道路上路燈的工作情況」，因此常會出現整條道路夜晚光線不足的問題，不利行人和自行車通行，犯罪問題也隨之加劇。

林池和他的團隊目前在推動一項3億900萬元的項目，目標將華府7萬5000盞路燈升級為能遠程操控的LED燈，但該項目預計到2025年才會啟動，林池敦促市府在此之前，仍要將道路照明列為優先事項，「市府各部門都應當重視犯罪問題，像警方和執法部門一樣有緊迫感，否則包瑟(Muriel Bowser)政府打擊犯罪的計畫仍很難實現。」

林池也鼓勵民眾，若發現路燈不亮或損壞，應積極撥打311向市府匯報，否則將永遠無人修理。