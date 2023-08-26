馬州蒙郡公校家長要求性別課禁令 法官否決

蒙郡公校系統近幾年為提升教育包容性，積極引進性少數群體相關的書籍。（蒙郡公校提供）

馬州 最大的蒙郡公校 系統(MCPS)日前因設計與性少數群體(LGBTQ+)相關的課程，引進相關書籍，而面臨部分家長提出的法律挑戰，不過聯邦法官24日否決家長要求的初步禁令，相當於不允許家長在新學年開始後立即選擇退出與性別與性(gender and sexuality)相關的課程或教材，此舉令反對者失望，表示將繼續抗議。

蒙郡公校近幾年為提升教育的全面性，促進理解和包容，持續推出新方針，公校教委今年6月決定在學前班至五年級增加性別與性的課程和書籍，並發布指導方針，明確表示家長和學生不能選擇退出相關課程，當學生被分配接觸涉及性少數群體的書籍和資料時，校方也不會提前通知家長，這一系列作法招來部分家長和宗教維權團體的強烈反對。

此事尤其引發基督教、穆斯林、東正教等家庭的不滿，他們因此以「公校政策侵犯信仰自由、干涉他們撫養子女」為由，將蒙郡公校系統和教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)告上法庭，表示這些課程和書籍不適合兒童，且涉及意識型態，干涉他們的家庭生活，不利於兒童身心健康，反對家長要求法官批准初步禁令(preliminary injunction)，允許他們在8月28日開學後立即讓孩子退出這些課程。

而支持者則表示，蒙郡公校的作法能提升社會包容與理解，若允許部分家長和學生退出，恐怕會讓有關LGBTQ+的聲音被壓制，或得不到寬容，反而讓性少數群體被歧視，他們認為，只有所有人都參與進來，才能實現包容性。

馬州的聯邦法官波德曼(Deborah Boardman)8月初聽取兩造雙方長達三小時的陳述，24日她裁定，原告並未達到初步禁令的要求，「就算被告的行為違反憲法，原告因此受到不可挽回之傷害的可能性也不大，不滿足迫在眉睫的條件。此外，出於對公共利益的考量，法院傾向拒絕頒布禁令，以免損害公校委員會的合法利益。」

雖然波德曼24日的裁決對反對家長和維權團體是一大挫折，但家長們稱，該裁定並非此訴訟的終點，未來將繼續抗議。