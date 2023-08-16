強降雨致洪災 華府寵物托兒所小狗溺斃

大華府 14日迎來強降雨，導致華府部分社區出現洪澇災害，東北區一間寵物托兒所(pet day care)及寄宿中心(boarding facility)「District Dogs」的設施被大水沖壞，其中幾隻寵物小狗不幸因此溺斃。

華府消防與急救隊隊長唐納利(John Donnelly)表示，District Dogs的工作人員仍在善後，已通知各家庭來接回他們的寵物；該店業主亨斯利(Jacob Hensley)通過推文表達悼念，並稱該店會盡其所能幫助員工和顧客們一起度過這令人心碎的時刻，他也將配合執法官員的調查。

唐納利說，14日下午大華府多地突然下起傾盆大雨，當時Rhode Island大道的railroad大橋下迅速淹水，消防官員緊急出動，幫助附近民眾逃離，並將被困水中的車輛撤出該區域。

水位在幾分鐘內就上漲至近六呎，幾乎要淹沒District Dogs店門，隨後該店的一面牆突然被沖垮，消防員們看見幾位民眾該樓裡奮力游出來，「消防隊員們立即前往幫助該店員工，也試圖幫助寵物們逃離，但情況非常艱鉅，一切發生太突然。」

唐納利說，消防員從該洪澇地區一共救出20多人，包括District Dogs的七名員工，還有多隻小狗，「但很不幸的是仍有幾隻寵物沒能及時逃離」。

不過這已不是District Dogs首次面對洪澇災害，去年該店也曾被三呎大水淹沒，唐納利說，Rhode Island大道附近多年有洪澇問題，華府水利公司DC Water通過推文表示，早在1800年代末，該地區就常發生洪水 災害，尤其在強降雨期間，數據顯示，14日該地區的降雨量在45分鐘內就達2寸。

DC Water表示，Northeast Boundary隧道預計9月底開通，該新隧道將提升該地區的儲水量，可以容納9000萬加侖的雨水，水利公司官員稱，雖然該隧道不能完全消除洪澇，但能緩解其危害。