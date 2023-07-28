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前馬州長歐麥利 獲拜登提名社安局長

記者張筠／馬州報導
前馬州州長歐麥利日前獲拜登提名，或將任社會安全局局長。（維基百科）
前馬州州長歐麥利日前獲拜登提名，或將任社會安全局局長。（維基百科）

馬州前州長歐麥利(Martin O'Malley)26日獲拜登總統提名出任社會安全局(Social Security Administration)局長，如獲確認，歐麥利將領導美國最大的社會項目，管理約7000萬人的社會保障及福利，不過，就目前的情況來看，這份工作可說任務艱巨。

拜登在聲明中表示，歐麥利一生貢獻於公共事業，他擔任馬州州長期間，領導馬州政府變得更透明、親民，提高政府工作效率，讓數百萬人更方便獲得社會保障服務，改善他們的生活品質。

歐麥利2007年至2015年任馬州州長，也曾擔任兩屆巴爾的摩市長，2016年也曾角逐民主黨總統候選人提名，但後來決定退出，他未排除以後參選的可能性。

社會安全局目前面臨重大壓力，根據社安計畫與Medicare受託人今年3月發布的年度報告，社會保障信託基金恐怕從2035年起，無法支付全額福利，如此以來，政府將只能支付預定福利的80%。

維持該健康福利的選項包括加稅、提高可申請該福利的年齡限制、消減成本或開發更多收入來源，以彌補資金缺口，不過這也可能意味著預算赤字或要犧牲其他福利項目，這些解決方法又與政治緊密相關，因此非常棘手。

目前可申請全額社會安全福利(Social Security)的年齡為67歲，該年齡限制已比90年前首創此計畫時提高了兩歲。

維權組織「Social Security Works」主席亞特曼(Nancy Altman)稱拜登的提名為「社安工作長期以來的勝利」，因「歐麥利和拜登總統一樣，支持擴大適度福利(modest benefits)，而不是削減整項計畫。」

社會安全福利 拜登 馬州

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