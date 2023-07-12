美國亞太裔倡導者協會50周年 林書豪獲頒先鋒獎

美國亞太裔倡導者協會(OCA Asian Pacific American Advocates)今(12日)起至16日，在華府舉行50周年大會，今年主題為「組織、聯繫、行動」，五天的活動包括教育、論壇、慶典、頒獎等，各論壇免費開放，歡迎參加。

今年的全國代表大會活動包括13日的「OCA Day on the Hill」，另外有三場論壇，內容涉及聯盟建設、醫療保健及福利的公平分配、公民參與等。

這些論壇以及20多場分組會議的講者包括Erika Moritsugu、Helen Zia、教授Janelle Wong、教授郗小星以及其他政府官員、社區和學術領袖、青年組織者。

OCA也將於15日晚舉行頒獎晚會，表彰體現「組織、聯繫、行動」的傑出人士，讚許他們對服務亞太裔的承諾和奉獻精神，包括傑出成就獎MSNBC主播Richard Liu，終身成就獎新澤西州 OCA前主席Virginia Ng(已故)，先鋒獎有NBA球員林書豪、演員Tamlyn Tomita、NARAL Pro-Choice America總裁Mini Timmaraju，傳統影響力獎頒給日裔美國公民 聯盟(JACL)。

OCA是全美歷史最悠久的AAPI社會正義組織之一，原名「美華協會」(Organization of Chinese American)，為擴大基礎，為所有亞太裔服務，後來改名為「美國亞太裔倡導者協會」。

50周年全國大會詳情及註冊：https://shorturl.at/ftNX1。