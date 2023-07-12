我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

美國亞太裔倡導者協會50周年 林書豪獲頒先鋒獎

華盛頓訊

美國亞太裔倡導者協會(OCA Asian Pacific American Advocates)今(12日)起至16日，在華府舉行50周年大會，今年主題為「組織、聯繫、行動」，五天的活動包括教育、論壇、慶典、頒獎等，各論壇免費開放，歡迎參加。

今年的全國代表大會活動包括13日的「OCA Day on the Hill」，另外有三場論壇，內容涉及聯盟建設、醫療保健及福利的公平分配、公民參與等。

這些論壇以及20多場分組會議的講者包括Erika Moritsugu、Helen Zia、教授Janelle Wong、教授郗小星以及其他政府官員、社區和學術領袖、青年組織者。

OCA也將於15日晚舉行頒獎晚會，表彰體現「組織、聯繫、行動」的傑出人士，讚許他們對服務亞太裔的承諾和奉獻精神，包括傑出成就獎MSNBC主播Richard Liu，終身成就獎新澤西州OCA前主席Virginia Ng(已故)，先鋒獎有NBA球員林書豪、演員Tamlyn Tomita、NARAL Pro-Choice America總裁Mini Timmaraju，傳統影響力獎頒給日裔美國公民聯盟(JACL)。

OCA是全美歷史最悠久的AAPI社會正義組織之一，原名「美華協會」(Organization of Chinese American)，為擴大基礎，為所有亞太裔服務，後來改名為「美國亞太裔倡導者協會」。

50周年全國大會詳情及註冊：https://shorturl.at/ftNX1。

新澤西州 日裔 美國公民

上一則

泰勒斯芝城演唱會 4.4萬間客房入住破紀錄

下一則

一連4天…亞太裔電影文化節 華府7/13登場

延伸閱讀

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
維基解密創辦人阿桑吉 拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理

維基解密創辦人阿桑吉 拒絕引渡至美 妻籲拜登從寬處理
中華美國僑社書畫院發表新作品集 百餘人同慶

中華美國僑社書畫院發表新作品集 百餘人同慶
電影「Sight」南加提前放映 眼科醫師王明旭的美國夢

電影「Sight」南加提前放映 眼科醫師王明旭的美國夢

熱門新聞

伊州國會眾議員鼓勵民眾拿出護照檢查逾期日，如有國外旅行計畫需要盡快送件申請。(pexels)

護照遲等不到 這個辦公室可免費幫忙

2023-07-11 11:45
由於新的庇護所遲遲未能使用，數百名抵達芝加哥的無證移民，仍暫居在警察局大廳。(特派員黃惠玲／攝影)

芝警局收容無證客 多名警官涉不當性接觸 導致少女懷孕

2023-07-07 11:47
佛蒙特州年僅19歲的女警員潔西卡·埃比格豪森，7日下午在追捕一名竊盜犯時，與對方的汽車相撞，當場殉職。(美聯社)

佛蒙特竊嫌駕車對撞警車 警1死2傷 殉職女警年僅19歲

2023-07-08 20:16
Rudy Farias在2015年3月6日走失。（失蹤人口尋找中心）

德州少年失蹤八年尋獲 鄰居稱他一直都在

2023-07-05 21:38
近期超迷你的Buc-ee's再度出現德州。（取自Desert Air Motel Instagram截圖。）

全美最小Buc-ee's在德州 沒有廁所、沒有招牌點心Beaver Nugget

2023-07-05 14:46
CDC表示，腸道寄生蟲病例在伊州、田納西州爆發。(pexels)

疑蔬果汙染 22州爆孢蟲病例 伊州感染者多

2023-07-06 15:18

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記