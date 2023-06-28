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華府佛光會 暑期才藝班招生

馬州訊

國際佛光會華府協會7、8月開設多項暑期才藝班，包括國畫、書法、太極拳、電腦等。所有課程即起接受報名。

徐老師成人國畫班：內容為花鳥畫，周二班為7月1日至8月15的周二上午10時30分至中午12時，周六班為7月8日至8月19日的周六下午3時30分至5時。

徐老師兒童國畫班：內容為小動物、花鳥的簡易畫法，適合6-12歲兒童，時間為周六7月8日至8月19日的周六上午10時30分至中午12時。

徐老師╱江老師書法班：內容為隸書、正楷、行書，依照個人喜好。適合10歲以上的少兒及成人，江老師課程時間為7月8日至8月19日的周六下午1時30分至3時，徐老師課程時間為7月11日至8月15日周二下午1時30分至3時。

謝老師太極拳班：內容為楊氏太極拳初級班，時間為7月14日至9月8日周五上午10時30分至11時45分，共八堂課。

陳老師電腦應用班：內容為學習windows PC Microsoft Excel，時間為7月9日至8月27日下午2時至3時30分。

以上課程會員全期40元，非會員80元。詳情及報名可電(240)243-6955，電郵：[email protected]

書法 華府 Microsoft

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