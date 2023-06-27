睽違3年 輔仁大學暑修團抵華府

輔仁大學暑修團學生在華府展開三周的暑期課程。（助教劉思怡提供）

因新冠疫情暫停舉辦三年的輔仁大學美國暑修團，今年恢復舉辦，共有24名來自理工及醫學 院的師生20日抵達華府 的美國天主教大學(Catholic University of America)和霍華德大學(Howard University)，展開三周的密集暑修課。

2011年至2019年的暑假，輔仁大學為開拓學生國際視野，提升學 生英語能力，幾乎每年組織海外學習暨文化參訪團，來自不同科系的學生出發前先接受外語訓練，來美後完成52小時的課程與實驗，最後以英文做結業報告，獲得結業證書和三個學分。

華府輔大校友會歡迎歡迎輔大暑修生。（助教劉思怡提供）

今年暑修團由輔大醫學資訊學程助理教授謝佳燁和理工學院助教劉思怡帶領，22名學生來自智慧資訊安全、資訊工程、物理、電機、生命科學、和醫學資訊等六個學程和科系，其中13位學生選修醫學影像組，由輔大校友霍華德大學教授王雅秋(Paul Wang)授課；另外九位選修機器人組，由天主教大學工學院教授王朝陽指導電腦視覺、機器人及機器學習。

美國天主教大學座落於華府東北部被稱為「小羅馬」的Brookland社區，校區廣闊；依照傳統，華府輔大校友會會長鄭丞彧為學子們安排活動參訪，包括參觀Luray石灰岩洞、航太博物館、周末彌撒、走訪喬治城大學、國會圖書館、國家動物園，體驗美國國慶日等。該暑修團將在7月8日離開華府，繼續前往賓州、波士頓、紐約市等地的著名大學和名勝遊覽，隨後從紐約返台。