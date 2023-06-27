5傑出音樂、藝術家 獲甘迺迪中心榮譽獎

電影製作人、喜劇演員克里斯托。（甘迺迪中心提供）

華府甘迺迪藝術表演中心(Kennedy Center)22日宣布「第46屆甘迺迪中心榮譽獎」的五名得主，他們在音樂、舞蹈、電視等藝術文娛領域成績顯赫，深刻影響美國民眾的日常生活及文化，今年的慶典也將特別紀念嘻哈音樂(Hip Hop music)誕生的50周年。

甘迺迪中心將於今年12月舉行第46屆甘迺迪中心年會，為在音樂、舞蹈、戲劇、影視等領域有傑出貢獻的人頒獎，並特別慶祝嘻哈音樂的50年歷史。

甘迺迪中心董事長魯特(Deborah F. Rutter)說，嘻哈音樂向來是在甘迺迪中心蓬勃發展的重要藝術形式，今年的獲獎者以出色的表現和能力，重新定義了藝術形式，他們的原創作品也展現出非凡的韌性，每個人都不斷拓展藝術界限，「最重要的是他們與世界分享了他們的天賦」。

舞台劇女高音歌唱家費勒明。（甘迺迪中心提供） 歌手皇后拉蒂法。（甘迺迪中心提供） 歌手狄昂華薇克。（甘迺迪中心提供） 音樂創作人比吉斯。（甘迺迪中心提供）

今年的五位得獎者分別是喜劇演員和電影 製作人克里斯托(Billy Crystal)、舞台劇 女高音歌唱家費勒明(Renée Fleming)、音樂創作人比吉斯(Barry Gibb)、說唱歌手和演員皇后拉蒂法 (Queen Latifah)、以及歌手狄昂華薇克(Dionne Warwick)。

今年的晚會及頒獎慶典將在12月3日舉行，前甘迺迪中心榮譽獲獎者、拉丁樂天后葛洛莉雅伊斯特芬(Gloria Estefan)將第三次主持年會。