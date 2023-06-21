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維州費郡公校釣魚郵件測試 假稱感謝教師贈禮卡惹議

記者張筠／維州報導

維州最大的費郡公校系統(FCPS)日前向教師們發送一封郵件，表示為了答謝老師一學年來的付出，公校將發送禮品卡(gift card)，不過後來公校卻說該郵件為網路釣魚測試(phishing test)，許多教師對此感到沮喪表示，他們認同網路安全知識很重要，但這種做法令人感到受騙。

非營利組織「費郡公校教師聯盟」(Fairfax County Federation of Teachers)主席沃爾德(David Walrod)說，公校系統上周五(16日)發送該郵件，剛好當天是本學年最後一天課，該郵件本意為一項網路釣魚測試，郵件會引導教師點選其中的鏈接，進而轉向與網路安全(cybersecurity)相關的信息知識，本意為向教師們普及網路釣魚的手段和危害等，完成相關測試和培訓。

該郵件指，「費郡公校系統與Company Rewards合作，向我們的教職們贈送禮品卡，作為本學年的答謝禮物。若您要兌換禮品卡，請登錄Company Rewards網站(company-rewards.org)。」

沃爾德說，其實很容易辨認出這是釣魚郵件，但費郡公校把這則信息寫得很逼真也很官方」，很多教師收到郵件後馬上認為這是本學年獲得的獎勵，但點進去後才發現這是釣魚測試。

費郡公校的小學中文老師Grace說，當天收到該郵件，並沒有點開，「後來學校技術部門火速發了另一則通知說可能是垃圾郵件，不久後公校教育總監便發來致歉信。」

雖然公校系統希望藉此提高教師們的網路安全意識，但許多教師發現沒有禮品卡後非常沮喪，也不太認可公校的作法，「很多人認同需要加強網路安全培訓，補充相關知識，但認為此測試是公校在欺騙教師。」

沃爾德說，該釣魚測試郵件發出後不久，費郡公校系統教育總監雷德(Michelle Reid)便發出另一則消息，感謝教師們一學年來的付出和心血，同時也為釣魚測試郵件致歉。

沃爾德說，自從2020年費郡公校系統遭勒索惡意軟體(ransomeware)攻擊後，公校系統就定期向教師們發送釣魚測試，幫助員工們提高警惕，加強網路安全意識。

公校 釣魚 教育總監

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