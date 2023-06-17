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占用公車道列違規 華府今秋開罰

記者張筠╱華盛頓報導
華府公車平均時速僅有9.8哩，一份30天的調查顯示，平均每天有逾60輛車違規阻礙公車。（記者張筠╱攝影）
華府公車平均時速僅有9.8哩，一份30天的調查顯示，平均每天有逾60輛車違規阻礙公車。（記者張筠╱攝影）

華府運輸局(Department of Transportation)日前宣布，從7月24日開始，市府將收緊對搶占公車道行為的執法，違法車輛將被拍照，此項目剛開始45天，市府會給違規車主發送警告，45天後將有罰款，即9月7日開始，每次違規最高罰200元。

隨著經濟復甦，城市活動恢復，許多車輛會在路邊等待他人上下車，或短暫停靠以便取餐，但此行為常阻礙公車出入站，導致班車延誤，也增加乘客上下車風險，華府日前推出新執法項目，在華府部分路線的公車上安裝攝像機，專門查抓阻礙公車服務的行為，這些執法攝像機將從7月24日起投入使用。

新項目執行的頭45天內，違規車主只會受到市府的警告，幫助民眾適應新規，9月7日起將有罰款，若車輛在公車專用道(bus lane)上行駛、慢速前進(idle)或停靠，罰款為200元，若車輛行駛或停靠在公車站(bus stops)附近，罰款為100元；長時間停在公車專用道的車輛將被拖走。

華府首都捷運局(Metro)表示，在接送高峰時段，若有車輛擠占公車專用道，將嚴重影響大眾運輸服務，數據顯示，華府公車平均時速僅有9.8哩；市府在一項30天的調查中發現，平均每天有逾60輛車違規阻礙公車。

華府運輸局表示，部分情況下一般車輛使用公車專用道不算違規，包括需在路口右轉，或路面上有標誌可使用；根據市府法律，公車專用道平時除可供Metro系統的公車使用外，校車、遊覽大巴(tour bus)、接駁車、應急車輛等也可使用，騎自行車者也可使用公車道。

該執法項目由市政府與首都捷運局合作推行，計畫十年內在600輛公車上裝執法攝像機，目前先在部分線路的共140輛車上安裝。

這項超過700萬元的項目，首都捷運局將承擔460萬元負責購買及安裝攝像機，另外310萬元將由市政府負責，這些攝像機將自動拍攝違規車輛及其牌照的照片和影像，資料傳送給華府車管局(DMV)，懲戒將由車管局推進。

華府 捷運 車管局

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