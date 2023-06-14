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電動車可無條件用馬州高承載車道

記者張筠／馬州報導
馬州新規允許有許可證的電動車和油電混合車輛，在任何時段都可使用I-270高速公路和Route 50的HOV車道。(記者張筠 / 攝影)
馬州新規允許有許可證的電動車和油電混合車輛，在任何時段都可使用I-270高速公路和Route 50的HOV車道。(記者張筠 / 攝影)

馬州州議會日前通過新規，有許可證的電動車和油電混合(hybrid)車輛，無論車內有多少乘客，在任何時間段都可使用I-270高速公路和Route 50公路的高承載車輛(High-Occupancy Vehicle)車道，使電車出行更便利，以鼓勵清潔能源的通勤方式。

該規定指出，就算僅有一人乘車，只要該電動車、油電混合車輛有HOV共乘道路貼紙或許可證，即可使用HOV車道，許可證申請許5元，民眾可在myMVA帳戶以及馬州車管局(DMV)申請取得；該許可證從今年6月12日有效至2025年9月30日。

州府官員表示，馬州目標在2025年達到30萬輛註冊電動車，預計2031年將溫室氣體排放量減少60%。

馬州2010年也曾推出類似的優惠政策，為鼓勵民眾多使用清潔車輛，州府允許電動車和油電混合車輛免費使用HOV車道，該政策持續了逾十年，因電動車需求量增加，州府決定去年9月30日終止該政策。

馬州I-270高速公路蒙郡(Montgomery County)路段，以及Route 50公路喬治王子郡(Prince George's County)路段的HOV共乘車道，在特定時段專門提供兩名以上乘客的車輛、公車、摩托車使用。

馬州 電動車 車管局

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