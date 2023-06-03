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維州教委會：公校應提供博彩教育

記者張筠╱維州報導
維州去年頒布法律，要求學校開設有關博彩的課程，幫助學生了解博彩行業，避免賭博成癮。（記者張筠╱攝影）
維州去年頒布法律，要求學校開設有關博彩的課程，幫助學生了解博彩行業，避免賭博成癮。（記者張筠╱攝影）

體育博彩(sports betting)已在美國33州合法化，部分州也即將通過相關法律，隨著該行業不斷普及，教育者認為博彩相關教學應進公校，各地官員也探討如何在立法和執法方面引導少兒合理接觸體育博彩。

根據「博弈問題全國委員會」(National Council on Problem Gambling)，全美六至八成的高中生在過去一年內有賭錢經驗，其中4%至6%學生有賭博相關的問題，包括上癮、欠債等；許多青少年偷用父母的帳號投注，或者在不受監管的網站上賭博。

為避免少年人賭博成癮，近幾年越來越多州和地方政府推動博彩教育；維州去年頒布一項法律，要求學校開設有關博彩的課程，幫助學生形成正確的價值觀，了解博彩行業，避免賭博成癮，目前維州教育委員會(Board of Education)還在制定課程方案，隨後將交由州府審查通過。

新澤西州和密西根州也有類似作法，馬州和西維吉尼亞州幾年前曾推動博彩教育法案，但以失敗告終，兩州政府計畫再度嘗試；美國多數州的合法博彩年齡為21歲，部分州的限制較寬，允許18歲者博彩。

「博弈問題全國委員會」執行主任懷特(Keith Whyte)日前在維州與40名高中生對話，「這些學生亦或是自己參與博彩，亦或是身邊朋友有賭博，他們幾乎所有人的手機上都有體育博彩應用軟體，部分合法，部分非法。」

懷特說，博彩教育對青少年的心理健康和日常生活至關重要，「就像酒後駕車的風險教育對年輕人身體健康與生命安全也不可少」，博彩行業迅速發展，公校教育也當因應配合。

斯文科(Teresa Svincek)是馬州郊區一所學校的教師，她的學生們「沉迷體育博彩」，且每周都打撲克牌，「他們周末要是輸了幾百元，都是一笑了之。我在他們這個年紀時，忙著工作賺錢，他們一個周末在博彩中花費的錢相當於我過去一個月的工資」，斯文科對此既無奈又憂心，「我學生們的這種狀況可能僅是他們同齡人的冰山一角。」

懷特說，青少年參與的賭博還有其他形式，包括在網路遊戲中進行的「loot boxes」，他們花費實際金錢來賺取遊戲金幣、購買遊戲裝備或其他獎賞，「很多學生認為用實際金錢來購買虛擬遊戲中的物件非常正常。」

風險管理及預防賭博成癮的專家圖拉爾(Dan Trolaro)說，博彩是美國教育需要解決的下一個議題，「目前我們在飲酒、吸菸、大麻、駕駛等方面都有較完善的教育，但博彩教育仍是空白。」

教育 維州 西維吉尼亞州

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