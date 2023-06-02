全美國內機票價格 大華府杜勒斯機場最貴

杜勒斯國際機場2022年的國內航班平均一趟往返機票將近500元，排名全國第一。（記者張筠 / 攝影）

美國金融網站Finance Buzz日前根據運輸部(U.S. Department of Transportation)的數據，排名全美各大機場 的昂貴程度，結果顯示，大華府杜勒斯國際機場(IAD)是2022年全美國內機票最貴的機場，平均一趟往返的國內航班機票價格為494.78元，比舊金山 國際機場的價格更高。

該榜單排名國內航班的價格，雖然杜勒斯國際機場主要服務國際航班，但數據顯示，該機場的國內往返機票平均高達494.78元，排名第二的加州 舊金山國際機場為456.86元，第三名是北卡的夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)，平均票價444.43元。

去年波特蘭(Portland)和底特律(Detroit)國際機場也位居前五，今年排名下降；該榜單指出，國內旅行的成本越來越高，2021年全美僅有兩機場的國內機票超過400元，但2022年共有11個機場超過，且第一名的價格逼近500元。

若考慮到通貨膨脹，2021至2022年全美國內航班價格增長14.1%，若不考慮，價格漲幅23.2%。

全美國內航班價格最便宜的五個機場分別是拉斯維加斯的Harry Reid國際機場(264.24元)、Fort Lauderdale-Hollywood國際機場(271.78元)、奧蘭多國際機場(273.35元)、Oakland國際機場(288.23元)、以及芝加哥Midway國際機場(303.05元)。