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華府公園評分高 學者批：土地管理不顧本地市民

記者張筠／華盛頓報導
喬治華盛頓大學學者表示，華府許多市民對公園的需求是下班遛狗、帶孩子散步，與聯邦政府管理的公園目標不同。（記者張筠 / 攝影）
喬治華盛頓大學學者表示，華府許多市民對公園的需求是下班遛狗、帶孩子散步，與聯邦政府管理的公園目標不同。（記者張筠 / 攝影）

美國非營利組織「Trust For Public Land」日前公布各大城市的公園覆蓋率和使用狀況，華府排名全美第一，不過喬治華盛頓大學(GWU)的研究顯示，華府其實有大量公園由聯邦管理，無法良好滿足當地居民需求，使用率也沒有想像中高，因此建議部分公園應由華府地方管理。

致力提升各城市綠化建設以及公園使用率的「Trust For Public Land」，每年都會公布「公園評分」榜單，華府在過去四年共三次奪冠，除了公園面積大之外，許多社區也方便步行，因此在該榜單獲得高分。

不過喬治華盛頓大學的一份報告質疑此榜單的可信度，稱華府有90%的公園土地實際上由聯邦公園管理局(National Park Service)管理，剩下的10%才真正由華府地方運營，而聯邦和地方政府運營公園的目的不同，因此就算華府公園面積廣，投入公園建設的資金充足，華府的公園其實不能完全滿足本地市民的需要。

領導該研究報告的作者克勞克(Rachel Clark)指出，聯邦運營公園的重點在於生態保護，「類似美國中西部的許多國家公園，國家公園管理局特別注重野生動、植物的研究及保護，此外還有歷史遺跡的維護、修建等，這類公園因此會有許多規定和條例，無法良好服務到城市居民的需要。」

該報告也指出，華府絕大部分公園由聯邦政府管理，導致民眾進出被設限，資源分配不均，「許多民眾只是想下班遛狗，或帶孩子外出散步，但因為公園保護，這些需求經常無法滿足」，克勞克說，華府雖然「公園評分」很高，但實際上公園資源的分配和使用率仍不及很多其他城市，是「虛有其表」。

國家公園管理局發言人莉明(Katie Liming)反駁，表示聯邦也是根據民眾需求來打造並管理公園，「儘管國家公園更著名的是開闊的中西部景觀，和各種原生態的環境與物種，但全美有三分之二的國家公園具有歷史和文化教育意義，也有良好的娛樂功能，其中許多公園和景點都位於大城市附近。」

喬治華盛頓大學的報告建議聯邦政府將部分公園「歸還」市府，讓更多公園更「親民」，能滿足市民的日常需求；克勞克說，雖然「Trust For Public Land」榜單中，華府的「人均公園資金/投資」項獲得滿分，但實際上忽略了華府各社區的差別。

華府國家廣場(National Mall)、市中心等社區，每英畝的公園預算有10萬9685元，這相當於Anacostia社區的80多倍，該社區以非裔居民為主，而Rock Creek公園及附近社區，每英畝的公園預算也是Anacostia社區的四倍多，Rock Creek東北和東南部獲得資金也明顯少於Rock Creek西北部，「華府整體獲得的公園資金非常可觀，但實際上絕大部分資源都用於國家廣場」，克勞克表示，若市府能負責更多公園的建設，除了資金平衡外，不同社區民眾的需求也能更好被照顧。

華府公園面積廣，數量多，但其中90%由聯邦政府管理，有學者批評，這無法良好滿足市...
華府公園面積廣，數量多，但其中90%由聯邦政府管理，有學者批評，這無法良好滿足市民需求。（記者張筠 / 攝影）

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