國殤日長周末 大華府紀念活動登場

國殤日紀念大遊行29日下午2時將沿著華府的憲法大道行進。（活動官網）

大華府 是度過國殤日(Memorial Day)長周末的不二選擇，民眾除可走訪阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)，打卡空軍紀念碑，參觀華府國家廣場(National Mall)附近的各類烈士紀念碑，還可以參加免費的露天音樂會、室內合唱表演、紀念大遊行 等，完整體驗這個充滿敬意且標誌夏季開始的節日。

空軍管弦樂團5/28甘迺迪中心音樂會

●美國空軍管弦樂團28日下午3時將在甘迺迪中心(Kennedy Center)帶來免費合唱音樂會，紀念國家退伍軍人和烈士，屆時來自美國各州的200名歌手將與空軍管弦樂聯合表演多首傳統愛國歌曲。音樂會免費但需訂票：https://shorturl.at/bqvPU。

國會草坪5/28國殤日紀念露天音樂會

●國會西部草坪28日晚上8時將舉行免費的露天音樂會，邀請鄉村音樂歌手Trace Adkins、福音歌手Yolanda Adams、American Idol獲獎者Philip Philips等人現場表演。詳情：https://shorturl.at/buAGY。

華府5/29國殤日烈士紀念遊行

●華府每年國殤日舉行紀念烈士的大遊行，今年遊行29日下午2時開始，隊伍包括樂隊、花車、表演者和退伍軍人，一路沿憲法大道(Constitution Ave)行走，還有歌手獻唱，民眾可在國家檔案館的台階上觀看，遊行持續至下午5時。

亞洲藝術博物館 日本前衛藝術特展