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國殤日長周末 大華府紀念活動登場

記者王福權、張筠╱華盛頓報導
國殤日紀念大遊行29日下午2時將沿著華府的憲法大道行進。（活動官網）
國殤日紀念大遊行29日下午2時將沿著華府的憲法大道行進。（活動官網）

華府是度過國殤日(Memorial Day)長周末的不二選擇，民眾除可走訪阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)，打卡空軍紀念碑，參觀華府國家廣場(National Mall)附近的各類烈士紀念碑，還可以參加免費的露天音樂會、室內合唱表演、紀念大遊行等，完整體驗這個充滿敬意且標誌夏季開始的節日。

空軍管弦樂團5/28甘迺迪中心音樂會

●美國空軍管弦樂團28日下午3時將在甘迺迪中心(Kennedy Center)帶來免費合唱音樂會，紀念國家退伍軍人和烈士，屆時來自美國各州的200名歌手將與空軍管弦樂聯合表演多首傳統愛國歌曲。音樂會免費但需訂票：https://shorturl.at/bqvPU。

國會草坪5/28國殤日紀念露天音樂會

●國會西部草坪28日晚上8時將舉行免費的露天音樂會，邀請鄉村音樂歌手Trace Adkins、福音歌手Yolanda Adams、American Idol獲獎者Philip Philips等人現場表演。詳情：https://shorturl.at/buAGY。

華府5/29國殤日烈士紀念遊行

●華府每年國殤日舉行紀念烈士的大遊行，今年遊行29日下午2時開始，隊伍包括樂隊、花車、表演者和退伍軍人，一路沿憲法大道(Constitution Ave)行走，還有歌手獻唱，民眾可在國家檔案館的台階上觀看，遊行持續至下午5時。

亞洲藝術博物館日本前衛藝術特展

●史密森尼學會的亞洲藝術博物館日前推出日本前衛藝術家飯島孝雄的大型作品展「快樂彩虹地獄」(Happy Rainbow Hell)，展出80件作品。該特展是亞洲藝術博物館成立100周年的系列活動之一，展覽以數字互動為特色，呈現藝術家創作涵蓋了整個可見光譜範圍的特色，讓觀眾一同探索並感受創作者的樂觀精神。該展覽持續至9月10日。詳情：https://shorturl.at/bfwx2。

日本前衛藝術家飯島孝雄的大型作品展「快樂彩虹地獄」將持續展至9月10日。（亞洲藝...
日本前衛藝術家飯島孝雄的大型作品展「快樂彩虹地獄」將持續展至9月10日。（亞洲藝術博物館提供）
空軍管弦樂團28日將在甘迺迪中心舉辦合唱音樂會。（主辦方提供）
空軍管弦樂團28日將在甘迺迪中心舉辦合唱音樂會。（主辦方提供）

遊行 華府 博物館

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