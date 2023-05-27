美國華人博物館 展示中國茶文化

美國華人博物館日前舉行「茶和天下·雅集」文化沙龍，慶祝「國際茶日」。（博物館提供）

華府的美國華人博物館 (CAMDC)日前舉行「茶和天下·雅集」文化沙龍，除迎接「國際茶日」，也慶祝「中國傳統製茶技藝及相關習俗」去年列入聯合國 教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

中國文化和旅遊部5月開始在世界41個國家舉辦「茶和天下·雅集」系列活動，作為北美傳播中心，美國華人博物館20日舉辦文化沙龍，邀請中國駐美大使館文化旅遊部參贊陳春梅、聯合國教科文組織和平中心主席Guy Djoken、華府市長辦公室代表Nicole Yao、美國華人博物館執行董事David Uy和顧問侯慶宇等嘉賓出席，活動吸引美國社會各界100多名知茶愛茶人士到場交流。

當天活動以雅集形式展示中國茶文化，福建泉州茶藝師楊愛紅展示沖泡方法，讓嘉賓近距離感受茶葉之香、茶具之精、茶藝之高、茶境之美；現場還有來自福建泉州的南音表演，「南音」被譽為「中國古典音樂的明珠」以及「中國音樂史上的活化石」，富有獨特民族風情。

陳春梅在致詞中表示，中華文化是中美交流不可或缺的紐帶，弘揚中國文化有助於增進雙方互動及了解，茶文化是中國文化中最響亮的代表之一，茶是有利身心健康、延年益壽的飲品；2022年「中國傳統製茶技藝及相關習俗」被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產代表作名錄，體現國際對中國製茶技藝的認可。

陳春梅說，茶是中國帶給世界的禮物，也是中華文化使者和中美關係的見證，中國人常「以茶會友」，在海外的華人喝到家鄉茶，思鄉之情也會油然而生，因此希望將茶文化傳遞給更多人。