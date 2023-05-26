LGBTQ故事不適合兒童 蒙郡家長控告公校

Pride Puppy是一本向三至四歲兒童介紹「驕傲遊行」的圖文故事書。（Becket Fund for Religious Liberty提供）

馬州 蒙郡(Montgomery County)部分家長日前針對涉及性少數群體內容的「驕傲故事書(pride story)」，提告蒙郡公校 系統(MCPS)和教育總監 麥克奈特(Monifa McKnight)，稱公校教育內容不妥且不適合兒童，不允許學生退出的規定，更侵犯了民眾的宗教自由。

蒙郡公校的幾本兒童書籍涉及LGBTQ+內容，引起部分家長不滿。（Becket Fund for Religious Liberty提供）

蒙郡公校系統在學前班(pre-K)至五年級的教育中納入與LGBTQ+群體相關的書籍，包括向三至四歲兒童介紹「驕傲遊行」(pride parade)的圖文故事書「Pride Puppy」，以及一本針對五年級學生、主角為變性人物的故事書「Born Ready：The True Story of a Boy Named Penelope」等。

「Born Ready」是以變性人為主角的故事書。（Becket Fund for Religious Liberty提供）

提告公校系統的三個家庭為穆斯林和基督教家庭，他們的孩子都在蒙郡公校系統讀書，根據訴訟文件，他們指控公校選用的兒童故事書內容不妥當，不適合幼兒閱讀，也與他們的宗教信仰和育兒理念有衝突。

家長們稱這類故事書的內容「涉及政治意識形態」，且對家庭生活、生理性別的教育也和科學、常識、以及兒童身心健康衝突。

該訴訟指出，蒙郡公校系統違背了憲法第一修正案(First Amendment)給予民眾的宗教權利、第14修正案關於程序正當(Due Process)的規定，此外也違反了馬州法律，他們表示馬州法律允許家長自願讓孩子退出(opt-out)關於性的教育內容。

家長們在訴訟中說，蒙郡公校教委會3月22日宣布家長們可以自願選擇退出，不讓孩子接受性方面的內容，以往公校也提供類似選項，但3月23日公校卻發了一封郵件，態度大轉變，稱未來不再允許孩子退出。

代表原告家庭的柏克斯特(Eric Baxter)說，「這涉及的不是正常的性教育話題，也不是與生物、人體健康、生殖系統等相關的知識，而是談論社會問題，鼓勵兒童們可以自己選擇代名詞」，非常不妥當；柏克斯特是Becket Fund for Religious Liberty的副主席和資深顧問。

柏克斯特說，除了提告公校及教育官員，他們下一步計畫向聯邦法院遞交動議(motion)，要求蒙郡公校系統立即恢復家長權利，讓不願意的家庭能退出與性少數群體相關的教育。

蒙郡公校系統發言人以「此案是未決訴訟」為由，拒絕予以評論。

蒙郡公校教委日前在一份決議(resolution)中宣布，6月為蒙郡公校系統的「驕傲月(Pride Month)」，「當前有許多地區不斷限制性少數群體的自由和權利，包括限制他們使用儲物櫃和廁所，禁止變性學生參加特定的體育運動，在圖書館和課堂上禁止相關書籍等，但蒙郡公校堅持與LGBTQ+群體站在一起，也支持LGBTQ+學生的權益。」