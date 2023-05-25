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烏克蘭雙胞兄弟 逃離戰火獲賓州1大學錄取

記者張筠／馬州報導
雙胞胎兄弟Vlad和Yarik日前從馬州Laurel高中畢業，被賓州Susquehanna大學錄取，並獲得全額獎學金。（李特茲提供）
雙胞胎兄弟Vlad和Yarik日前從馬州Laurel高中畢業，被賓州Susquehanna大學錄取，並獲得全額獎學金。（李特茲提供）

俄烏戰爭爆發不久，烏克蘭的Vashchuk雙胞胎兄弟Vlad和Yarik就和母親放棄一切前往美國，如今戰爭硝煙未散，兄弟倆已逐漸適應美國生活，日前以優異成績從馬州Laurel高中畢業，並獲得全額獎學金，即將到賓州中部的大學攻讀電腦科學和人工智慧專業。

Vlad和Yarik今年18歲，一年多前剛到美國時「感覺一切都像電影裡的場景」，從家鄉的戰火中逃離，兄弟倆第一次看到海，「抵達機場時彷彿夢境成真」，高速公路、人行道、大房子等等，在美國的所見所聞都和他們故鄉的狀況天差地遠。

初來乍到，兄弟倆便努力融入新生活，他們在馬州Laurel郡定居，參加高中籃球隊，「整個社區都非常歡迎我們，甚至熱情到讓人有些不適應」，學校諮商師李特茲(Jackie Letizia)說，Vlad和Yarik一開始略顯生疏，但很快就融入新的朋友圈，並稱讚他們的言行舉止良好的代表了他們國家。

李特茲是賓州Susquehanna大學的畢業生，他為Vlad和Yarik兩兄弟聯絡了大學招生官，協助他們趕上大學申請的進度，「他們很有幽默感，品行端正，人緣好，也很上進」，在李特茲的推薦下，Vlad和Yarik兩兄弟順利被Susquehanna大學錄取，並獲得全額獎學金，未來將學習電腦科學和人工智慧專業。

家鄉的戰火仍是兩兄弟奮鬥的動力，Yarik有時候會感到羞愧，認為家鄉那麼多同齡人飽受戰爭折磨，自己卻在美國享受生活，他知道自己的言行舉止都代表自己的國家，且他們的父親仍在烏克蘭參戰，凡此種種都讓他們更專注努力，珍惜如今享有的安穩和機會。

李特茲說Vlad和Yarik「很陽光向上」，從不將苦惱寫在臉上，也總是充滿感恩；在他們看來，美國是實現夢想的地方，Yarik說，「我們只是在對的時候來到了對的地方，但媽媽總提醒我們，要因此感激，我們如今擁有的一切，背後是太多人的犧牲和心血」。

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