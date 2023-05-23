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沙灘度假痛失婚戒 好心人撿到發TikTok物歸原主

記者張筠／維州報導
撒利斯貝爾在TikTok上發布尋人啟事，最終幫助約翰森順利找回婚戒。（TikTok截圖）
撒利斯貝爾在TikTok上發布尋人啟事，最終幫助約翰森順利找回婚戒。（TikTok截圖）

維州女子約翰森(Casey Johnson)日前和家人到海邊玩，不慎在沙灘弄丟婚戒，全家人數小時尋找未果，後來好心人找到戒指，靈機一動在社交平台TikTok發布消息尋找主人，該消息經50萬人次瀏覽後，終於成功連結約翰森，婚戒在20日物歸原主。

約翰森是維州Buckingham郡居民，母親節的周末和全家到維吉尼亞海灘(Virginia Beach)度假，期間她陪女兒在沙灘遊戲，婚戒卻不慎飛出，「我們花數小時尋找，但就像大海撈針，希望渺茫。」

當時同樣在海邊度假的Bedford郡居民羅伯(Billy Robb)和撒利斯貝爾(Michelle Salisbury)也幫忙約翰森尋找，約翰森一行人數小時後在絕望中離開，但羅柏和撒利斯貝爾又堅持了幾小時，羅伯回憶，「即將放棄之際，撒利斯貝爾疲憊的向我走來，我們準備離開，此時我低頭一看，發現婚戒竟然就在我腳前。」

找到婚戒只是第一步，羅伯和撒利斯貝爾緊接著思考如何聯絡約翰森，「我們在維吉尼亞海灘市中心找了很久，最後靈機一動，決定試試TikTok」，撒利斯貝爾說，信息在社交平台上會以想像不到的速度和廣度傳播，「常常在社交平台上看到更瘋狂的事，所以我們決定放手一搏。」

撒利斯貝爾在網上發布消息，「如果你今天(5月13日)在維吉尼亞海灘丟了婚戒，我們很幸運的在你們離開後找到戒指了，但轉遍整個海邊和市區都沒能找到你。所以現在通過網路來找你們。TikTok，就看你的了！幫我們把這則消息帶到需要的地方吧！」

該消息累積了近50萬次瀏覽量，還有2萬300次點讚，最終約翰森的婆婆看到了撒利斯貝爾的TikTok信息，戒指在20日物歸原主。

約翰森說，當時在海灘就已經放棄，認為這輩子不可能再看到那枚戒指了，沒想到遇見如此負責任又聰明的好心人，「我們也見證了社交平台的力量。」

日前社會公眾對TikTok等社交平台和軟體的印象較為負面，因擔心青少年上癮，或瀏覽不健康內容而危害心理健康，還有人因惡作劇挑戰擾亂公共場合秩序，甚至傷害他人，但不少人聽聞這則婚戒物歸原主的故事後，表示TikTok等社交平台本身沒有問題，關鍵在於用戶能否正確且有智慧的使用。

TikTok 維吉尼亞 維州

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