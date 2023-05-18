華府台灣學校40周年慶 蕭美琴讚培養文化大使

蕭美琴(二排右四)出席華府台灣學校40周年慶，讚許學校推廣台灣文化，帶領新一代認識故鄉，培養文化大使。（主辦方提供）

華府 台灣學校(Washington DC Taiwanese School)今年迎來創校40周年，日前在馬州舉行周年慶，中華民國 駐美代表蕭美琴表示，華府台灣學校讓新一代孩子了解父輩所經歷的故鄉文化，帶領他們多學一門語言，並在美國推廣台灣文化，可謂培養「文化大使」，校慶吸引近500人參加。

1983年由「台灣人青少年才藝基金會」資助成立的台灣學校，是美國少數教授台語和華語、傳承台灣語文、推廣台灣文化的學校。40年來教育 台灣子弟無數，目前學生已遍及第二代、第三代台裔子弟。

蕭美琴以流利的台語表示，華府台灣學校讓台灣兒女了解父輩故鄉的文化，且能多學一門語言，不論台語、華語或日語，都是很好的機會，肯定台灣學校培養了許多「台灣文化大使」，讓台灣被更多人熟知。

華府台灣學校校長唐伯禹表示，該校招生人數一度只有個位數，但依然堅持教學服務，因此有了今天的成績。即便經歷疫情，學生人數仍比去年成長21%，達148人，另有21名成人及15名日本學生，台語班學生也已成長至80人。

右至左為台灣青少年才藝基金會董事長胡玉蓉、華府台灣校長唐伯禹、蕭美琴、台灣學校家長會會長黃真。（主辦方提供）

基於「台美教育倡議」，該校在2021年獲中華民國僑委會推選成立「台灣華語文學習中心」，推廣傳統「正體字」教育；去年首辦「國家華語測驗推動工作委員會」為母語非華語者研發的「華語文能力測驗」，全校學員參與測試，因此獲僑委會評鑑優良並獲獎牌。

校慶現場除有學生演出，還設有「台灣夜市」，各種遊戲攤位吸引大小朋友，鐵蛋、王子麵、麻糬等12種台式零食也令人垂涎，正在華府訪問的兩名台灣手工藝師也現場教學示範，吸引民眾體驗台灣文化。

華府台灣學校兼具社區服務功能，凝聚海外力量，是大華府極具影響力的台灣團體，設有秋季和春季班，分別於9月和1月開學，採小班制。除各年齡層的台語、華語及日語課外，還有才藝秀、演講和認字比賽、Taiwan Fun、冬至／聖誕晚會、母親節感恩餐會等。該校也積極參與大華府的台美人活動，包括台灣珍珠奶茶節、龍舟比賽等，讓美國各界了解台灣文化，是華府最有「台味」的學校。