我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

華府台灣學校40周年慶 蕭美琴讚培養文化大使

記者王稚融／華盛頓報導
蕭美琴(二排右四)出席華府台灣學校40周年慶，讚許學校推廣台灣文化，帶領新一代認識故鄉，培養文化大使。（主辦方提供）
蕭美琴(二排右四)出席華府台灣學校40周年慶，讚許學校推廣台灣文化，帶領新一代認識故鄉，培養文化大使。（主辦方提供）

華府台灣學校(Washington DC Taiwanese School)今年迎來創校40周年，日前在馬州舉行周年慶，中華民國駐美代表蕭美琴表示，華府台灣學校讓新一代孩子了解父輩所經歷的故鄉文化，帶領他們多學一門語言，並在美國推廣台灣文化，可謂培養「文化大使」，校慶吸引近500人參加。

1983年由「台灣人青少年才藝基金會」資助成立的台灣學校，是美國少數教授台語和華語、傳承台灣語文、推廣台灣文化的學校。40年來教育台灣子弟無數，目前學生已遍及第二代、第三代台裔子弟。

蕭美琴以流利的台語表示，華府台灣學校讓台灣兒女了解父輩故鄉的文化，且能多學一門語言，不論台語、華語或日語，都是很好的機會，肯定台灣學校培養了許多「台灣文化大使」，讓台灣被更多人熟知。

華府台灣學校校長唐伯禹表示，該校招生人數一度只有個位數，但依然堅持教學服務，因此有了今天的成績。即便經歷疫情，學生人數仍比去年成長21%，達148人，另有21名成人及15名日本學生，台語班學生也已成長至80人。

右至左為台灣青少年才藝基金會董事長胡玉蓉、華府台灣校長唐伯禹、蕭美琴、台灣學校家...
右至左為台灣青少年才藝基金會董事長胡玉蓉、華府台灣校長唐伯禹、蕭美琴、台灣學校家長會會長黃真。（主辦方提供）

基於「台美教育倡議」，該校在2021年獲中華民國僑委會推選成立「台灣華語文學習中心」，推廣傳統「正體字」教育；去年首辦「國家華語測驗推動工作委員會」為母語非華語者研發的「華語文能力測驗」，全校學員參與測試，因此獲僑委會評鑑優良並獲獎牌。

校慶現場除有學生演出，還設有「台灣夜市」，各種遊戲攤位吸引大小朋友，鐵蛋、王子麵、麻糬等12種台式零食也令人垂涎，正在華府訪問的兩名台灣手工藝師也現場教學示範，吸引民眾體驗台灣文化。

華府台灣學校兼具社區服務功能，凝聚海外力量，是大華府極具影響力的台灣團體，設有秋季和春季班，分別於9月和1月開學，採小班制。除各年齡層的台語、華語及日語課外，還有才藝秀、演講和認字比賽、Taiwan Fun、冬至／聖誕晚會、母親節感恩餐會等。該校也積極參與大華府的台美人活動，包括台灣珍珠奶茶節、龍舟比賽等，讓美國各界了解台灣文化，是華府最有「台味」的學校。

華府 教育 中華民國

上一則

全球中餐博覽會 5/20芝城登場 連辦3天

下一則

伊州擬率先立法保護兒童網紅 防止剝削

延伸閱讀

醉漢闖蘇利文華府家中 特勤局都未察覺 維安再現漏洞

醉漢闖蘇利文華府家中 特勤局都未察覺 維安再現漏洞
台灣工藝美東形象展首站華府 圍繞「家園」概念 反思環保

台灣工藝美東形象展首站華府 圍繞「家園」概念 反思環保
42卷失效後 艾伯特續送無證客至華府

42卷失效後 艾伯特續送無證客至華府
台灣淪危險經商地點？蕭美琴駁巴菲特：在台經商很安全

台灣淪危險經商地點？蕭美琴駁巴菲特：在台經商很安全
蕭美琴、鄧振中 拜會貿易代表署 雙方都滿意美台貿易談判進展

蕭美琴、鄧振中 拜會貿易代表署 雙方都滿意美台貿易談判進展

熱門新聞

與20歲男子戈梅茲同行的12歲男童涉槍殺漢堡店員。(Keene市警局）

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

2023-05-16 17:58
AAA檢查員563號翻開沙發座墊檢查。（取自FOX）

看這裡就知道 即將要住的旅館乾不乾淨

2023-05-17 17:40
新澤西州薩默塞特郡的這棟民宅上市三天就收到44起報價，其中42件高於屋主的要價。(取材自Coldwell Banker官網)

新州房市仍熱 50萬元4臥住宅掛牌3天 42人加價搶房

2023-05-13 13:00
被控殺害兩名親生子女和第五任丈夫前妻的49歲愛達荷州女子洛莉·瓦洛戴貝爾(中)，聆聽宣判時雙手抱胸，面無表情。(美聯社)

愛州女殺2兒女、丈夫前妻判罪 動機為錢、權力、性

2023-05-12 21:46
德州和平統一促進會理事長鄭長祥（右）、會長劉志恆日前聯袂參加抗議SB147號法案遊行時的合影。 （記者封昌明／攝影）

德州和統會前理事長梁成運被控罪 現任：不打算聲援

2023-05-15 17:44
一隻鵝定居車禍發生地旁，居民為牠圍起黃線。(記者王明心╱攝影)

同伴遭撞死 北卡兩鵝不離棄

2023-05-12 02:11

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價