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解決長期缺勤 維州威郡小學獎勵機制效果顯著

記者張筠／維州報導

為解決學生「長期缺勤」(chronic absenteeism)的問題，維州威廉王子郡(Prince William County)部分學校日前在考勤制度中加入獎勵，所有學生準時且不缺席課程的班級，有機會獲得獎賞；此措施成效卓著，學生缺勤率從逾17%降至6%。

「長期缺勤」指學生在一學年內缺勤10%以上課程，該現象在新冠疫情後越來越普遍，主要原因包括家庭節假日旅遊多，冬季學生因新冠疫情、流感、RSV疾病而請假或缺課，另外還有部分學生因打工而曠課，教育官員表示，出勤率和學習表現密切相關，也影響師生關係，不利於學生們社交或建立在校的歸屬感，甚至可能影響公校的評級和榮譽。

威廉王子郡Featherstone小學日前決定在考勤中加入獎勵措施，該校校長崔德威爾(Christina Treadwell)說，學校在班級和年級之間設置考勤競爭，讓孩子們認識到按時上課的重要，同時也提高班級和年級內部的凝聚力；校長助理麥克馬諾斯(Christopher McManus)也表示，孩子們知道準時到校會有獎勵，便更有動力來上學，「也會互相監督鼓勵，培養集體榮譽感」，學生們也會因此形成責任感，有孩子因體檢請假，但結束後主動向父母提議要回學校。

該獎勵機制頗有成效，本學年該校學生的長期缺勤率維持在6%左右，而上一學年在17%至22%；崔德威爾說，「很多家長原先不太明白長期缺勤及其問題，他們以為只要提交醫生證明或事假單，就可以抹去學生的缺勤紀錄，但事實並非如此。」

該校去年秋天設立考勤小組，包括崔德威爾、麥克馬諾斯、學校諮商師、行政官員以及家長聯絡員，該小組定期開會，了解缺勤嚴重學生的狀況，並與家長溝通；本學年該校也在寒假前後推出幾次「考勤挑戰」(attendance challenges)，讓學生們對上學有動力，增加新鮮感。

該校會在每個班級門口公布考勤狀況，若全班學生都到校，該班將獲得一個貼紙，若集滿貼紙，該班學生將獲得獎勵，包括在全校廣播中表揚、冰淇淋、Goldfish、Oreos、水果糖等小零食。

此措施也對教師有積極影響，當學生出勤率下降，老師們會主動關心學生缺席的原因，鼓勵孩子們調整，也積極與家長溝通，增進師生、老師與家長之間的信任，「有家長曾在老師解釋完考勤對孩子們的重要性後，主動取消或調整旅行計畫，避免影響孩子學業。」

崔德威爾說，此獎勵機制不是為了考勤而考勤，更重要的是確保學生們能按時畢業，未來有良好發展。

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