龔則韞談散文創作 重邏輯、韻律、畫面感

龔則韞稱文學是「人類生活的折射，精神的結晶，心靈的記錄」。（華府作協提供）

北美作家協會副會長龔則韞日前在華府 作家協會寫作工坊，分享「散文創作：寫意、潑墨、工筆」講座，她稱文學為「人類生活的折射，精神的結晶，心靈的記錄」，散文也重邏輯、韻律、畫面等，三小時的課程中，她除了介紹寫散文的基本技巧，也鼓勵學員多多閱讀並勤寫多練。

龔則韞表示，文學是自然界無法獨立完成的產物，具有思想性、理想化、道德啟迪的作用，每個人心中都有文學的情愫，要讓這些情愫升華，滋養心靈。

她說，學習寫作的第一步是多讀書。欣賞好作品，如席慕容的「巨大的寧靜」體現普世關懷；張秀亞「北窗下」的寫作是基於愛，張秀亞對世界懷有溫暖，「心靈的微語」就是她創作的源泉。

龔則韞鼓勵學員寫日記，每天100多字有感而發，可養成習慣。通過寫作，從淺到深，逐步有效表達。敘述的變換和文學的陶養有助於提高寫作水平，此外時代語境也很重要，散文要有對話和聲音描寫來展現時代特徵。

龔則韞說，寫作體現人的生活及修養，也講究邏輯，如莊子「知北遊」中的「天地有大美而不言；四時有明法而不議；萬物有成理而不說」，其「大美、明法、成理」就是一種邏輯延伸的過程。

散文寫作的基本三要素包括技巧、生活、修養，要講究「節奏感、韻律感、時代感、畫面感」，寫完一篇散文後，要大聲朗讀，感受其節奏和韻律。寫作也要快慢交替，描寫心理時要慢，外在動作時要快，節奏感可通過句子長短交替來實現。

龔則韞表示，寫作自始至終「帶給我善良崇高勇氣，是高山仰止的境界。我藉寫作來完善人格，安置靈魂」，台灣的柯品文也在「異鄉人」中寫道：書寫是一種自我召喚與救贖的修煉儀式。

龔則韞是一名資深作家也是傑出的科學家，著有160餘篇英文科研著作，且有多項發明專利，她稱寫作是她生命的一部分，至今已出版八本書，涵蓋散文、小說 、科普和營養知識等。