首都捷運局預算短缺 聯邦允伸援手

大華府 的首都捷運 局(WMATA)官員日前表示，由於預算短缺，未來可能人力不足且列車班次減少，致使明年夏天等車時間增至半小時，不過聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)本周讓大華府官員不用擔心，表示聯邦政府 將伸出援手。

首都捷運局總經理克勞克(Randy Clarke)表示，現在地鐵運營已基本恢復到疫情前的水平，服務也從先前脫軌事故的影響中恢復過來，乘客平均候車時間在8分鐘左右，但當局預算目前仍缺約7億5000萬元，若不補足，捷運局將不得不裁掉大量員工，導致列車班次減少，可能到明年夏天的候車時間就會漲至半小時，甚至更長。

對此布塔朱吉表示，聯邦政府已準備好替首都捷運局解圍，運輸部不會干涉首都捷運局的各項計畫或決定，但運輸部計畫在來年的預算中，增加給地方公共交通機構的資金，確保運輸系統運作流暢，「各地公共交通部門的官員都面臨艱難決定，尤其現在仍處於從疫情中恢復、穩定、探索新服務模式的階段，因此地方政府與聯邦的合作格外重要，包括整合已有資助計畫，探索未來的更多方案等。」

在新冠疫情期間，聯邦政府的補助是首都捷運局的「及時雨」，幫助大華府運輸系統在乘客量驟減、財政入不敷出時度過難關，如今首都捷運局官員也有信心聯邦運輸部會伸出援手，他們表示，畢竟大華府交通系統若癱瘓，對聯邦政府許多部門的運作也將有負面影響。

布塔朱吉也提及，國會應當推進立法，收緊鐵路安全法案，避免地鐵、火車、貨運服務等脫軌事件，此外他也敦促立法者解決各地交通問題，包括超速、分心駕駛、濫用藥物、酒後駕車等，「美國平均每天有100人死於交通事故，這不容小覷。」

根據全國公路交通安全管理署(National Traffic Highway Traffic Safety Administration)的數據，華府2022年有313人死於車禍，死傷率是近15年來最高，各地政府近期也在推動道路安全教育，收緊危險駕駛的執法，撥款更新道路設計，增設人行道、自行車道等。