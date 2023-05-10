馬州州長簽180法案 聚焦創新經濟 頒布行政令完善志願服務

摩爾(前排右三)8日簽署逾180項法案，大力推動馬州創新經濟發展，並頒行政令完善志願服務。(州府提供)

馬州 州長摩爾(Wes Moore)8日簽署180多項法案，聚焦推動馬州經濟發展，刺激就業 增長，帶領人工智慧 等創新經濟領域的發展，並頒布一項行政命令，增設「創新和影響委員會」(Innovation and Impact Council)，促進企業與慈善機構、政府與非營利組織等之間的合作，完善志願服務系統，解決資源不平均的問題。

摩爾8日在馬州參議會主席弗格森(Bill Ferguson)及眾議會議長瓊斯(Adrienne A. Jones)的陪同下，簽署通過逾180項法案，「重點在於創造更多就業機會」，摩爾表示，馬州過去十年的經濟持續落後，「給企業提供開放、包容的環境，不能光說不做，需有實際行動」，他表示在他上任州長時，馬州的經濟不穩定、不理想，「今天簽署的法案將是我們改變現狀的第一步。」

摩爾簽署的系列法案中，最優先的為「創新經濟基礎設施法案」(Innovation Economy Infrastructure Act)，為新創公司、小商家和不同規模的企業提供資金補助，並確保與科研、投資等相關的基礎設施建設完善。

摩爾以馬州巴爾的摩的公司「KaloCyte」為例，該公司正致力開發一種人造紅血球替代品，「全新的紅血球技術在馬州發起、由馬州人研發，並接受馬州公共部門補助金的支持，此案是馬州眾多商家和機構的榜樣，也證明馬州完全有能力推動經濟創新」，弗格森也稱這一系列法案將為馬州創造「更強有力的經濟環境」，「目前全美沒有另一個州的經濟創新性能與馬州相比」，馬州集合並領導了人工智慧、奈米科技、量子計算、公衛科技、網路安全等新興產業的研究和發展。

摩爾政府還將設立一項公共基金，協助在中低收入的社區創辦企業，活絡各地經濟同步發展。

摩爾8日也頒布一項行政命令，決定設立「創新與影響委員會」，確保慈善機構、志願團體在促進馬州進步方面都有發言權，該委員會將致力推動政府、企業、非營利組織、慈善團體等之間的合作；摩爾的副幕僚長多爾西(Jonny Dorsey)將任該委員會主席，該委員會成員將由摩爾任命，為無薪崗位。