認識AI 大華府3大學啟動聯合研究

大華府三所高校日前聯合啟動一項1億4000萬元的人工智慧 (AI )研發項目，旨在研究AI技術對人們日常生活的影響，幫助人們正確認識科技，促進公眾建立對AI技術的信任，並避免過度依賴科技。

此項目由「美國國家科學基金會法律與社會可信人工智慧研究所」(TRAILS)啟動，重在研究社會公眾對人工智慧的接受程度、使用效果、日常生活的使用狀況等，除有助於人工智慧技術的進步，也有利於加深公眾對科技的信任，參與該項目的三所高校包括馬里蘭大學(UMD)、摩根州立大學(Morgan State University)以及喬治華盛頓大學(GWU)。

摩根州立大學高等教育學生事務中心的助理教授布萊尼(Virginia Byrne)說，不論民眾是否接受或有清楚意識，人工智慧已滲透在我們日常生活的各個方面，「最簡單且普及的例子就是每個人使用的社交軟體，其運營和數據採集等原理都與人工智慧有關。」

隨著人工智慧的技術越來越深入日常生活，也逐漸複雜，學者和研究人員希望拓寬其應用領域，並提高民眾對此技術的認識與接受度，同時獲得反饋，了解公眾的興趣所在，以及目前尚未適應的領域。

馬里蘭大學電腦科學教授道枚(Hal Daume)說，此項目也將避免民眾過度依賴科技，「有些人從在線聊天服務中獲得醫療建議，但過分相信，沒有向專業醫護人員查證，這不明智，甚至有危險」，此外民眾若過分相信網路技術，也容易落入陷阱，被駭客利用，因此該項目不僅可以促進民眾建立正確的觀念，也能提高公眾對網路安全的認識。

除日常生活的使用，三所高校也將研究K-12年級學生對人工智慧的接受程度，探究是否在課程中加入相關內容，幫助新一代正確認識並合理使用科技，道枚說，有學生通過ChatGPT完成作業，其中的利弊仍有很大討論空間。

該研究項目也將探索人工智慧是否導致就業 危機，不少人擔憂機器人會取代勞動力，造成失業率上升等，對此道枚說，正確看待人工智慧和機器人的觀念是，「讓機器人幫我做某件無聊且重複性高的任務，如此我就能去做另一件有意義且讓我感到愉快的工作」，永遠不要期待機器人為我們做所有事，應當視它為我們的幫手。