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馬州美京華人中心 獲百萬聯邦資金 將用於添設備擴大服務

記者張筠／馬州報導
聯邦國會議員1日到美京華人活動中心，參加支票交接儀式。（記者張筠 / 攝影）
聯邦國會議員1日到美京華人活動中心，參加支票交接儀式。（記者張筠 / 攝影）

馬州的美京華人活動中心(CCACC)日前獲得聯邦國會的100萬元資助，重點支持其醫療保健中心添置設備，擴大服務，三名聯邦參、眾議員1日到美京華人中心舉行支票交接儀式，他們表示，該中心在醫療服務上做了好榜樣，幫助政府深入接觸各社區，也凝聚不同族裔。

馬州民主黨聯邦眾議員特羅(David Trone)、聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)和卡丁(Ben Cardin)，1日向美京華人活動中心的醫療保健中心致贈100萬元支票，擁有56年公共服務經歷的卡丁表示，美國的醫療水平屬於世界頂尖，但問題是並非所有人都享受或充分利用了良好的醫療資源，「美京華人活動中心幫助聯邦和馬州政府接觸多元族裔和社區，在公共服務領域做了良好榜樣」，他表示國會也很榮幸能將這筆資金兌現，讓更多人獲益。

卡丁說，美京華人活動中心「明確了解社區需求」，一站式服務也讓醫療更普及；美京華人活動中心在新冠疫情期間積極為多元族裔的年長者、低收入人群施打疫苗，並提供遠程看診服務，長者照護和老年日間服務的水平也屬於社區一流，隨著服務需求增加，該中心一年前就向聯邦國會申請資金支持，經過激烈競爭，最終獲得100萬元的資助。

特羅從去年就公開支持美京華人中心申請國會資助，他表示該中心是「馬州多元社區的服務主力」，在預防式醫療、心理健康等領域都有出色成就，「本月正逢美國的亞太裔傳統月，亞裔族群向我們證明，當有焦慮、不安或其他心理問題時，尋求協助是正確、正常的作法」，亞裔在長者關懷、老年疾病預防等方面也有豐富經驗，可供其他族裔和社區借鑑。

特羅(左一)與卡丁(左二)、范霍倫(右二)、陸惠興(中)、孫文影(前排)等人自拍...
特羅(左一)與卡丁(左二)、范霍倫(右二)、陸惠興(中)、孫文影(前排)等人自拍留念。（記者張筠 / 攝影）

范霍倫也說，美京華人活動中心全面覆蓋了教育、醫療、體育等領域的服務，「移民群體常常沒有足夠的資源或資訊，但該中心所做的工作幫助馬州政府解決此問題，且除了服務，也推動解決反亞裔的歧視或仇恨。」

美京華人活動中心會長孫文影表示，現在醫療中心的空間太小，目前許多服務都在線上進行，聯邦國會的這筆資金將協助租場地、添置設備，「將來能擴大對外服務，照顧更多低收入人群」，並增加實體看診服務。

該中心泛亞診所主任陸惠興說，這100萬元是該中心目前獲得最大筆聯邦資金，「去年4月遞交申請，與近200個社區中心和機構競爭，國會選出了20個，參、眾兩院分別投票，最終總統簽署通過」，來之不易。

她表示，美國人每年平均花逾1萬2000元支付醫保，人均壽命77歲，而中國人只需要4000人民幣，平均壽命為78歲，「我們有很多很好的健康理念值得分享。」

孫文影(前)向卡丁(左)、范霍倫(中)、特羅(右)致贈禮物。（記者張筠 / 攝影...
孫文影(前)向卡丁(左)、范霍倫(中)、特羅(右)致贈禮物。（記者張筠 / 攝影）

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