大華府中華文化夏令營 早鳥優惠6月30日截止

2023年的大華府 中華文化夏令營將在8月21日至25日舉行，招收七至14歲兒童及青少年參加，名額60人，早鳥報名優惠將到6月30日截止。

此夏令營由大華府地區祭孔大典委員會、李氏教育 基金會主辦，旨在向主流學校推廣中華文化課程，招收小學及初中生，學習中華文化傳統活動並弘揚傳統尊師重道美德。

課程包括祭孔釋奠典禮介紹，民族舞蹈(舞獅，唱遊)、民俗體育(扯鈴)、民俗手工藝、書法 ，珠算、多媒體設計指導等，授課以英文為主，每天提供午餐與點心，夏令營包括五天的課程、教材、活動、午餐、點心、扯鈴、Camp T-Shirt、紀念品等。

夏令營時間為8月21日至8月25日，每天上午9時至下午5時，地點在Casey Community Center(810 South Frederick Ave., Gaithersburg, MD 20877)。

夏令營報名費每人60元，4月20至6月30日期間報名有早鳥優惠，營費只要450元，7月1日至7月18日報名則為500元。詳情及報名可登錄：https://bit.ly/3oNn7ml。