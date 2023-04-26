華府作協 吳鈞堯談寫作基本與進階

吳鈞堯日前在華府作家協會分享寫作經驗。(吳鈞堯提供)

華府 華文作家協會日前邀請台灣作家吳鈞堯主講「寫作的基本與進階」，他分享多年的寫作經驗，對比講解「作文」和「寫作」，無論愛好寫作初學者或經驗豐富的作家都受益良多。

吳鈞堯對比「作文」和「創作」，稱兩者差別首在寫作心態，作文的目的往往是得高分，必須引經據典，證明自己滿腹經綸，因此一篇符合起承轉合標準的「八股文章」一般會拿高分。

真正的寫作就不同了，進階寫作的目的不外乎發洩、發表及發現。散文是最常見的文學創作，目的是抒發個人情感，寫作完成後可以送出發表，可以是寫給自己、朋友、雜誌等，也可寫給文學獎評審、編輯成書籍等。此外進階的寫作也要發現自己的風格，敘述與描寫並重，遵循自己的節奏。

吳鈞堯以自己的幾篇文章和其他作家的散文為例，分析名家創作文章的結構和節奏。他曾寫過「散文的華爾滋」，將散文的節奏與舞蹈類比，表示許多人常著重快速敘述性的情節，而輕於描寫細節，他建議在快速敘述的同時，要適時加入細節，營造有快有慢的節奏，讓人在閱讀時有如跳華爾滋。這樣的節奏平衡也像旅遊時，多數人會忙著拍照，有些人卻會對某一細節有興趣，產生好奇心，慢慢觀賞能捕捉到不同的內容，生發豐富情感，也會有意想不到的效果。

吳鈞堯也很重視散文的開頭和結尾，表示做好前後呼應很需要創意，文學寫作與作文不同，文章可有開放性結尾，或製造懸念，吸引讀者更大的興趣，並有想像空間去尋找結局。

吳鈞堯曾任「幼獅文藝」主編，獲九歌出版社「年度小說 獎」、五四文藝獎章等，多次在華府作協發表專題演講和工作坊課程。