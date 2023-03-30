我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍2架黑鷹直升機訓練時墜毀 傳多達9人罹難

北加奧克蘭18起瘋狂搶劫 劫匪還用槍打人

馬州州長追加5億預算 為州府職員加薪、解決老年照護

記者張筠／馬州報導
摩爾日前提出5億多元的追加預算草案，28日已遞交州議會審核。（美聯社）
摩爾日前提出5億多元的追加預算草案，28日已遞交州議會審核。（美聯社）

馬州州長摩爾(Wes Moore)27日公布5億多的追加預算提案(supplemental budget proposal)，計畫以3500萬元給州府職員提薪，1270萬元用於更換Charlotte Hall老兵服務中心的合約機構，解決老年照護的問題，其他內容包括拓展馬州學校免費餐飲計畫，推動租房發展等。

摩爾政府表示，收入評估委員會(Board of Revenue Estimates)日前預計本財年和下一財年馬州的收入將減少近4億7800萬元，在此背景下，擬定追加預算很有必要，以確保馬州民眾的生活質量能穩步提升，該草案28日已遞交州議會。

摩爾政府將通過調動州府、聯邦政府和特別基金，最終追加約5億900萬元的預算撥款，重點提升馬州公共安全，發展扶貧濟困項目，促進經濟發展和基礎設施建設。

摩爾計畫以3500萬元提高州府雇員的薪資，尤其是近年來薪資調漲幅度最低的工作者，以此保留州府人才；6600萬元將用於「解決前任政府給各部門遺留的挑戰」，其中包括斥1270萬元來更換Charlotte Hall老兵服務中心的合約機構(contractor)。

摩爾本月稍早時宣布，原先與該老年中心合作的公司，存在虐待老人的問題，也有照顧不周的情況，因此宣布解除合約，此決定獲得馬州議員的肯定，馬州眾議會撥款委員會主席伯納斯(Ben Barnes)說，該老年中心老人被忽視的情況已存在多年，如今終於有所改善。

根據該追加預算草案，摩爾也計畫斥225萬元擴展學校的免費餐飲計畫，100萬元用於補貼退伍軍人的配偶和家屬，讓他們支付葬禮等費用，200萬元用於完善婦女釋放前的懲教設施，2500萬元推動租房工程(Rental Housing Works)計畫，250萬元發展行為干預治療(behavioral health)項目，3200萬元將捐贈給馬州當地的32家非營利機構。

摩爾政府在追加預算草案中表示，計畫更換Charlotte Hall老兵服務中心的...
摩爾政府在追加預算草案中表示，計畫更換Charlotte Hall老兵服務中心的合約機構，解決老年照護問題。（Charlotte Hall老兵服務中心提供）

馬州 預算 聯邦政府

上一則

罹多發性硬化症20年 馬州第一夫人分享經歷

下一則

可存手機、平板 新州推「數位行照」 開放上網登錄

延伸閱讀

賓州車站改造 替代方案出爐

賓州車站改造 替代方案出爐
違反住房法 檢長盼擴權介入

違反住房法 檢長盼擴權介入
北卡州長簽署 擴大白卡計畫

北卡州長簽署 擴大白卡計畫
州大員工要加薪 州長屢卡關

州大員工要加薪 州長屢卡關
馬州喬郡新法 裝監控攝影機補貼200元

馬州喬郡新法 裝監控攝影機補貼200元

熱門新聞

亞裔屋主Linda Giang無法開啟自己房子的大門。（取自ABC）

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

2023-03-25 10:15
賓州一間巧克力工廠24日傍晚爆炸。（推特影片截圖）

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

2023-03-24 23:40
未做定期清潔，隨身水瓶可能比馬桶座墊還髒。（取自WaterFilterGuru網站）

自備水瓶「每周應該消毒」否則比馬桶座髒4萬倍

2023-03-24 11:36
聯合航空宣布，從2025年起推出芝市區到歐海爾機場的電動飛機服務。(聯航官網)

塞車再見 聯航空中計程機 2025年芝市區飛歐海爾機場

2023-03-28 10:22
化學污染物流入德拉瓦河，費城居民擔心自來水遭到污染，搶購瓶裝水。(美聯社)

德拉瓦河水源驚傳遭污染 費城民眾瘋搶瓶裝水

2023-03-28 17:50
伊州鏈球菌性咽喉炎病例增加，衛生官員提醒家長留意。(pexels)

致命鏈球菌性咽喉炎病例增 伊州已5童死亡

2023-03-22 10:47

超人氣

更多 >
免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？
澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了

澤倫斯基邀習近平訪問烏克蘭 中外交部回應了
亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅
這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦

這8家連鎖牛排館 讓大廚和美食家都推薦
報稅截止期限接近 華郵給出5大建議

報稅截止期限接近 華郵給出5大建議