馬州州長追加5億預算 為州府職員加薪、解決老年照護

摩爾日前提出5億多元的追加預算草案，28日已遞交州議會審核。（美聯社）

馬州 州長摩爾(Wes Moore)27日公布5億多的追加預算 提案(supplemental budget proposal)，計畫以3500萬元給州府職員提薪，1270萬元用於更換Charlotte Hall老兵服務中心的合約機構，解決老年照護的問題，其他內容包括拓展馬州學校免費餐飲計畫，推動租房發展等。

摩爾政府表示，收入評估委員會(Board of Revenue Estimates)日前預計本財年和下一財年馬州的收入將減少近4億7800萬元，在此背景下，擬定追加預算很有必要，以確保馬州民眾的生活質量能穩步提升，該草案28日已遞交州議會。

摩爾政府將通過調動州府、聯邦政府 和特別基金，最終追加約5億900萬元的預算撥款，重點提升馬州公共安全，發展扶貧濟困項目，促進經濟發展和基礎設施建設。

摩爾計畫以3500萬元提高州府雇員的薪資，尤其是近年來薪資調漲幅度最低的工作者，以此保留州府人才；6600萬元將用於「解決前任政府給各部門遺留的挑戰」，其中包括斥1270萬元來更換Charlotte Hall老兵服務中心的合約機構(contractor)。

摩爾本月稍早時宣布，原先與該老年中心合作的公司，存在虐待老人的問題，也有照顧不周的情況，因此宣布解除合約，此決定獲得馬州議員的肯定，馬州眾議會撥款委員會主席伯納斯(Ben Barnes)說，該老年中心老人被忽視的情況已存在多年，如今終於有所改善。