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包瑟新財年預算草案 聚焦振興市中心 鼓勵恢復實體辦公

記者張筠／華盛頓報導
包瑟政府新財年目標吸引1萬5000人遷入華府，市府計畫撥款4100萬元拓展並整合住房資源。（記者張筠／攝影）
包瑟政府新財年目標吸引1萬5000人遷入華府，市府計畫撥款4100萬元拓展並整合住房資源。（記者張筠／攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)22日公布新財年預算草案，重點致力讓市中心重回生機，鼓勵市民恢復實體辦公，刺激市中心經濟，此外包瑟政府也計畫提高城市安全，包括在全市增設數百台交通攝像機，重整規畫公車服務路線等。

包瑟政府公布的197億元預算草案也稱為「回歸計畫」(comeback plan)，她在向市議會匯報時表示，華府目前財政狀況良好，不過由於經濟不景氣、聯邦政府提供的新冠補助資金即將到期、長期遠程辦公導致市府稅收大幅減少，華府的收入預計會下降逾3億9000萬元，「我們必須合理分配預算，解決當務之急。」

包瑟目標在新財年吸引1萬5000位新居民遷入華府，彌補在新冠疫情期間因遠程辦公而流失的市民，市府計畫撥款4100萬元拓展並整合住房資源，包括辦公空間轉型多功能住宅，增建商業與住宅一體的公寓，「我們的目標是讓10%在華府工作的人成為本地居民，讓華府的通勤族和市民比率更平衡，從而使華府在晝夜都富有生機活力。」

雖然稅收緊縮，但包瑟政府仍計畫在未來四年內斥5億7800萬元，在全市增設342台交通攝像機，嚴抓超速、闖紅燈等危險駕駛行為，讓新冠疫情後的城市運營更安全。

包瑟政府也計畫分配5億5800萬元，提升教師、消防人員、警察等公職人員的薪資待遇，另外斥4億8100萬元支持市府的退休補助和醫保項目，1億2400萬元將補貼公校系統、公園、文娛設施、圖書館等方面的建設，幫助這些教育和文娛機構更好的應對通貨膨脹。

包瑟計畫縮減DC Circulator公車系統的部分線路，包括從華府杜邦圓環(Dupont Circle)至維州Rosslyn區、華府Eastern Market至L’Enfant Plaza、以及Woodley公園至McPherson廣場的三條線路，市府官員計畫減省這部分開支，從而在未來更好的支持清潔能源、電動公車的發展，以及其他交通基礎設施的建設，此行動也在一定程度上有利於地鐵乘客增加。

先前市府官員之間曾因稅收縮減，而建議叫停即將推行的Metrobus免費公車服務，不過包瑟提出的預算草案並未包括這部份提案，她表示，希望市議會根據民眾的現實需求來做長遠規畫，包括現有的「兒童免費乘車計畫」(Kids Ride Free program)未來如何推進。

關於新增的預算內容，包瑟提出500萬元的「我的課後生活」(My Afterschool DC)項目，旨在給低收入家庭提供免費的課後活動和輔導。

華府市議會將在5月30日對包瑟的預算草案進行最終表決。

包瑟表示，新財年的工作重點是促進市中心重回疫情前的繁榮狀態。（記者張筠 / 攝影...
包瑟表示，新財年的工作重點是促進市中心重回疫情前的繁榮狀態。（記者張筠 / 攝影）
包瑟建議華府市議會充分考慮民眾需求，再決定是否維持Metrobus的免費服務計畫...
包瑟建議華府市議會充分考慮民眾需求，再決定是否維持Metrobus的免費服務計畫。（記者張筠／攝影）

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