馬州蒙郡高中生 促議會通過公校免費餐

馬州 蒙郡(Montgomery County)部分高中生日前到首府安納波利斯(Annapolis)，敦促馬州立法者通過「公校 免費提供早、午餐」的提案，有助於提升學生們的身心健康，也能緩解部分家庭日常生活的負擔。

馬州立法者日前提出新提案，計畫從2025財年開始，在全州公校系統提供免費的早餐和午餐，支持者表示，這將有利於提高學生在校的學術表現，減輕家長們的日常生活負擔，也能增加學生們的社交機會，充分利用在校時間。

馬州衛生廳日前公布關於年輕人健康狀態的調查報告，結果顯示，心理和情緒問題、飲食行為是當今年輕人面臨的主要挑戰。

馬州「青少年風險行為及菸草調查」報告，在2021-2022學年內調查366所學校的約6萬名初、高中生，結果顯示，37%初中生以及39%高中生在過去一年內至少有兩周情緒低落或抑鬱，2018年該比率分別為25%和32%，雖然新冠疫情的影響較大，但州府官員表示，此數據仍反映青少年的心理健康堪憂。

此外，近27%初中生和14%高中生經歷不同程度的「網路霸凌」(electronically bullied)，近20%初中生和15%高中生曾有自殺的念頭；關於飲食行為，該報告顯示，13%初中生和24%高中生在接受調查前的七天內沒有吃早飯，此比率也比2018年明顯上升。

針對青少年的身心問題，馬州民主黨籍參議員華盛頓(Alonzo Washington)表示，州參議會財政委員會提議撥款850萬元，資助全州公校系統完善教育 和文娛活動，旨在擴充4至19歲兒童及青少年的課後活動及周末生活，並計畫充實節假日的教育選項，幫助學生們紓解壓力，養成規律作息。

目前馬州教育廳已斥300萬元推行「公校增強計畫」(Public School Opportunities Enhancement Program)，幫助各郡市發展課後的文體活動，提升學生課業表現，一定程度上也能降低青少年犯罪率。

馬州參、眾議會日前又推動「公校提供免費早、午餐」的提案，試圖提升社區對年輕人身心健康的重視，該提案獲得蒙郡許多學生的歡迎，不過也有民眾擔心，這將給州府造成巨大壓力，並擠占其他基礎設施的資源。