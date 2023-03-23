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宜家新服務中心 今夏進駐維州阿靈頓

記者張筠／維州報導
民眾可在「規畫與訂購」服務中心諮詢室內設計。（取自宜家官網）
民眾可在「規畫與訂購」服務中心諮詢室內設計。（取自宜家官網）

宜家(IKEA)今年夏天將在維州阿靈頓郡(Arlington County)開設「規畫與訂購」服務中心(Plan & Order)，專為民眾提供室內設計、擺設的諮詢服務，消費者也可在此訂購家具並預約送貨。

該服務中心將位於Hayes街南1201號的Pentagon廣場，該店不像一般宜家有廣闊的空間及各類家具陳列，而是由諮詢師駐店，專門協助民眾設計室內空間，提供裝潢和擺設的創意，尤其是廚房和臥室的設計。

決定設計後民眾可直接訂購家具，並享受送貨上門的服務。（取自宜家官網）
決定設計後民眾可直接訂購家具，並享受送貨上門的服務。（取自宜家官網）

宜家首席執行官奎尼奧內斯(Javier Quinones)表示，此舉是為了提供更符合當地居民需求的服務，讓消費者不僅能在宜家找到生活所需的用品和家具，同時也能獲得更完整的協助，提高生活質量。

目前大華府地區有兩間宜家，分別位於維州Woodbrige和馬州College Park；宜家市場運營經歷伊萊(Raquel Ely)說，考慮到大華府地區民眾通勤、生活習慣、樓房密集程度等方面的特點，設置此中心將更吻合民眾需求，也讓室內設計和裝潢變得更能負擔。

宜家在加州洛杉磯(Los Angeles)也設有類似的「規畫與訂購」服務中心。

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