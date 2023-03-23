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維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

當時以為自己死了 維州小學中槍教師露面

記者張筠／維州報導

維州波特紐斯市(Newport News)公校小學生向教師開槍案件已過去兩個多月，受害的25歲教師澤溫爾(Abby Zwerner)日前受訪表示，當時的場景仍歷歷在目，她在暈倒前「以為我死了」，這是她中槍後首次公開露面；她此前通過律師表示會提告紐波特紐斯市公校系統。

Richneck小學教師澤溫爾在21日播出的NBC早間新聞專訪中，回顧今年1月6日在課堂上被六歲男童射傷的情景，「至今仍每天被震驚和恐慌等情緒籠罩，常常做惡夢，也想不明白這一切」，澤溫爾在中槍後住院近兩周，經歷了四次手術，「有些日子完全無法下床，目前身心受到的傷害仍在慢慢痊癒」，她表示此事完全改變了她的生命。

「男孩開槍前的表情仍常常出現在我腦海」，澤溫爾在中槍之際，聽到學生們的尖叫和哭喊，「當時我也害怕極了，不知道後面還會發生什麼，但我下意識要將孩子們救出去」，帶領孩子們離開教室後，澤溫爾開始呼吸困難，視線模糊，「進到辦公室，後來就暈倒了，我以為我要死了。」

醫生後來表示，澤溫爾肺部損傷，因為她雙手擋了一下子彈，才沒有喪命，「子彈從我的左手穿過去，打斷中指，食指和拇指也受傷，然後子彈射進胸口，因此身上還有多處傷疤。」

社區的慰問和關懷讓澤溫爾感動的溢於言表，她很感激自己存活，學生們也沒有受傷，但她表示仍需要很長時間才能消化這一切。

澤溫爾日前通過律師表示要提告紐波特紐斯市公校系統，該公校系統發言人普萊斯(Michelle Price)表示，無法評論澤溫爾的訪談內容，但稱「很感激她分享了她的故事」，「學校社區也在努力從此事中振作起來，校方也在努力推動安全防護。」

紐波特紐斯市的維州檢察官格溫(Howard Gwynn)本月稍早表示，檢方不會對開槍的男童提出指控，因他年齡太小，無法理解法律制度或罪名等內容，也無法充分配合律師，不過檢方尚未確定是否會起訴與此事相關的任何成年人；該六歲男童的作案武器是其母親合法購買的槍枝。

波特 公校 維州

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