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費郡18世紀磨坊…等十歷史遺跡 入列維州地標名錄

記者張筠／維州報導
費郡的Drover's Rest，在20世紀初是專門服務旅行者的客棧。（維州歷史遺跡廳提供）
費郡的Drover's Rest，在20世紀初是專門服務旅行者的客棧。（維州歷史遺跡廳提供）

維州地標名錄」(Virginia Landmarks Register)日前將十個新歷史遺跡列入其中，其中北維州的費郡(Fairfax County)和勞登郡(Loudoun County)的18世紀風格的磨坊Drover's Rest，以及Philomont歷史景區均進入名單。

維州歷史遺跡委員會(Board of Historic Resources)16日通過並公開歷史遺跡的新名單，費郡的Drover's Rest在1757年至1785年間是Towlston Mill綜合磨坊的一部分，最初由費爾法克斯(Bryan Fairfax)建造，位於波多馬克河(Potomac River)的西南部。

該建築是一棟1.5層高的鄉土風格住宅，直到1840年代都屬於Towlston Mill，後來在20世紀初變成專門服務旅行者的客棧。

「Drover's Rest」一詞反映當時該磨坊曾經是提供工人和旅行者休息的場所，該建築也曾在1802年左右作為當地社區的郵局，在1800年代末至1900年代初翻新，曾做過車庫和雜貨店；1975年一名生物學家、環保研究者羅夫傑(Thomas E. Lovejoy)購買該建築，他一直住在這裡，直到2021年去世。

勞登郡的Philomont歷史小鎮被列入「維州地標名錄」。（維州歷史遺跡廳提供）
勞登郡的Philomont歷史小鎮被列入「維州地標名錄」。（維州歷史遺跡廳提供）

勞登郡入選歷史遺跡的是Philomont歷史小鎮，該小鎮位於Snickersville大道和JEB Stuart路交口，占地43公頃，其中包括商鋪、消防局和社區中心，該小鎮絕大多數房屋建於18世紀末，在內戰結束後附近公路翻新，又增加了幾棟建築。

該小鎮和姊妹社區Airmont、Mountville社區帶動了Snickersville大道沿線的經濟發展，Snickersville大道和Hibbs大橋在1830至1840年代刺激Philomont小鎮的興旺，吸引商家和工作坊進駐，該小鎮的第二次高速發展是在1870至1880年代，如今依然保存許多歷史；目前該小鎮被列為維州歷史地標景區，但仍有許多私人住宅，並不對公眾開放。

其他八個新列入「維州地標名錄」的景點包括，Accomack郡的Samuel D. Outlaw Blacksmith商鋪、Northumberland郡的Gascony建築、Pulaski郡的Pulaski高中、Westmoreland郡的Montross歷史景區、Norfolk市中心的金融歷史景區、紐波特紐斯市的市中心城區、Floyd郡的Roberson磨坊、以及Halifax郡的Clarkton建築。

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