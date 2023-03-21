亞馬遜第二總部工程暫停 維州阿靈頓社區憂喜參半

亞馬遜第二總部的模擬圖，第二階段興建的「PenPlace」群落中包括一棟特殊的螺旋形大樓，有望成為阿靈頓郡地標。（亞馬遜提供）

亞馬遜 日前宣布在維州 阿靈頓郡(Arlington County)的第二總部建設進程暫停，此事讓社區一則以喜一則以憂，有民眾抱怨過去三年的施工噪音影響生活，對施工暫停喜聞樂見，還有人表示這將讓房價上升的速度減緩，不過也有人擔憂此事將連帶阻礙區域經濟的發展。

日前美國科技公司掀起「裁員 浪潮」，電商巨擘亞馬遜也不例外，今年初裁員1萬8000人，是該公司史上規模最大的裁員，亞馬遜3月初宣布，維州水晶市(Crystal City)第二總部的建設工程暫停，主要影響「PenPlace」辦公群落的興建，該公司負責人表示，此決定是為評估員工的辦公需求，更好規畫辦公空間，保證商業模式和需求能有效滿足，不過何時復工尚不明確。

許多民眾對亞馬遜第二總部「PenPlace」群落中的一棟特殊螺旋形建築期待已久，預計該大樓成為阿靈頓郡的地標建築，該工程暫停令不少人失望，也有民眾擔心亞馬遜先前對推動阿靈頓郡經濟發展的承諾是否受影響，包括擴增阿靈頓郡的可負擔住房資源、邀請更多商家進駐水晶市、促進地鐵站發展等。

不過阿靈頓郡的餐廳業主和長期居民福爾詩曼(Nick Freshman)表示，此事並不令他意外，「該工程本來的時間跨度就很長，延遲或暫停並不會產生立即影響」，且附近的部分民眾也表示施工噪音也終於能暫停，也能讓房價和租金相對平穩；亞馬遜原預計第二總部最快將在2030年完工。

但多數民眾對此仍較悲觀，擔心科技行業走下坡路，對通貨膨脹也很焦慮，此外也有不少正在求職的留學生擔心裁員浪潮持續，會影響他們的在美發展。

對此亞馬遜表示，該公司在第二總部招聘2萬5000人的計畫未變，且首批8000多名員工今年6月也將進入第二總部全新的「Metropolitan Park」大樓辦公。

喬治梅森大學(GMU)區域分析中心主任克勞爾(Terry Clower)說，目前看來亞馬遜第二總部工程暫停不會對當地經濟產生任何長期的負面影響，「實質上反映亞馬遜理性的商業模式」，由於新冠疫情衍生出遠程辦公潮流，亞馬遜順應此趨勢，及時評估所需的辦公空間，避免未來有更多閒置的辦公場所。

克勞爾表示，雖然該工程暫停會影響建商和工程師們的工作，但不至於造成失業，因當前建築行業的人力緊缺，而當地商家和創業公司也可以充分利用此空檔，擴大招聘，吸引原本計畫進入亞馬遜工作的科技人才，「再者，亞馬遜第二總部也不是促進阿靈頓郡經濟發展的唯一動力，波音(Boeing)去年也已宣布會將總部從芝加哥遷至阿靈頓。」