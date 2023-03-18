上任滿2月 馬州長摩爾談工作展望

摩爾政府目標在2035年，馬州全部銷售電動汽車。（美聯社）

馬州 首位非裔州長摩爾(Wes Moore)16日回顧上任後兩個月的工作，並展望未來工作計畫，包括解決兒童貧困問題，推動清潔能源和電動汽車發展，加速警務改革，保護墮胎 權益等。

摩爾在接受美聯社(AP)專訪時表示，身為馬州首位、美國第三位非裔州長，他很榮幸為馬州創造新紀錄，不過他深知馬州選民「投票給我不是希望我創造歷史，而是認同我的願景」，目前他為低收入民眾延長並擴大稅收抵免優惠的提案正在州議會中推進，摩爾政府也在推動提高最低時薪至15元的計畫。

摩爾表示，提升馬州民眾的整體生活水平是他執政的一大重點，其中包括解決兒童貧困，改善資源匱乏地區的教育等。

摩爾本周宣布馬州將效法加州大力推動電車發展，目標在2035年達到全州銷售的所有汽車都為電動車，「這是一個非常大膽且艱難的決定，但馬州一定能做到」，摩爾表示馬州未來幾年將專注於電力系統、充電裝置等基礎設施的建設和升級，全力向清潔能源的方向前進。

摩爾支持警務改革，計畫將兩年前通過的警務改革法律(police reform laws)擴大修訂，部分內容包括要求馬州檢察長調查涉及警方的死亡案件，但由地方檢察官來決定是否起訴，此外也將推進賦予州檢察長獨立起訴官員權力的改革。

在金融方面，富有投資經商經驗的摩爾表示，雖然矽谷銀行(SVB)倒閉效應持續發酵，但馬州目前沒有受到嚴重衝擊，因聯邦政府及時採取行動，確保儲戶利益不受損；對於拜登 總統，摩爾表示他「不僅支持拜登總統競選連任，更會盡己所能來協助。」馬州也期待與白宮的更多合作。

針對墮胎議題，摩爾表示他完全支持民主黨的法案，「只要我在任州長，馬州就會是極力保護墮胎權益的地區。」不僅保護需要墮胎醫療的民眾，也會捍衛提供墮胎服務的機構和人員，並保護民眾隱私。