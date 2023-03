美國聯邦政府需要大量精通外語的人才 另備EHLS獎學金

美國聯邦政府和喬治城大學聯合承辦,幫助美國公民提高職業英語研究能力。

EHLS(The English for Heritage Language Speakers) program是由美國國防語言與國家安全教育辦公室(The Defense Language and National Security Education Office,簡稱DLNSEO)資助,由應用語言學中心(Center for Applied Linguistics) 和喬治城大學(Georgetown University)聯合承辦,為母語為中文等21個語言的美國公民 提高職業英語研究能力的獎學金項目。符合條件的申請者需為美國公民,具有大學本科學歷(在任何國家的大學獲得的文科學歷均可)。報名通過後還需通過由專案主辦方提供的語言能力測試,如若通過選拔,將免費在華盛頓DC就讀8個月的學習項目,全面提升學 生的雙語學術研究能力提升,以幫助他們在聯邦政府 就業。8個月的項目中,學員每月將獲得3600元的生活補助。如果是從外州前來華盛頓特區就讀學院,EHLS專案還會予以額外的搬家補助。

在項目學期結束後,學員們將在自主研究,政策分析,研究成果展示等方面擁有長足進步,使學員們在專案結束後更具備申請聯邦政府工作的資質。今年申請截止日為7月6日。

感興趣的民眾可在以下時間和地點進行諮詢和瞭解更多資訊。更多詳情可參與網絡說明會

說明會時間-可以在EVENTBRITE上註冊參加

03-24-2023 1PM

03-31-2023 2PM

04-19-2023 2PM

04-28-2023 3PM

在線提問,可以在EVENTBRITE上註冊參加

週四04-06-2023 2PM

週四 04-13-2023 2PM

週四04-20-2023 2PM

週三04-26-2023 2PM

更多資訊,可登陸www.EHLSprogram.org查詢,或撥打諮詢電話202-687-4455。