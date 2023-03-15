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大學先修課程政治型態考題偏頗 維州費郡撤除

記者張筠／維州報導

維州最大規模的費郡公校系統(FCPS)日前被曝在大學先修課程(Advanced Placement，AP)考試中，有題目將自由派(liberals)和保守派(conservatives)的分別與特定族裔、性別群體相關聯，設計偏頗，批評者稱這對部分群體非常冒犯，費郡公校系統表示將移除該題目，未來也將審查考試內容。

該題目出現在費郡公校系統網路學校(Online Campus)AP政府班(Government class)的考試中，一道選擇題為「以下哪項(哪些項)準確對比自由派和保守派的區別？」

該題目提供的自由派選項包括「年輕的白人男性」、「中年的城市女同志」、「受過大學教育的非裔職場男性」、「中上階級的白人郊區男性」；而保守派的選項為「美國東岸、受過常春藤(Ivy League)教育的科學家」、「南方的男性移民勞動者」、「中西部的中年天主教男性」、「西岸的西語裔教師」。

費郡家長庫柏(Rory Cooper)在推特上批評該題目「非常冒犯(offensive)」，「我們平時用人口特徵和趨勢來分析、理解政黨派別是一回事，但引導學生用特別身分來區分或理解政治派別就是另一回事」，兩者不能等同，否則很容易錯誤引導學生。

費郡公校系統通過聲明表示，該題目本是設計用來評估12年級學生對美國政治意識型態的理解程度，「但不符合費郡教育的高標準」，將會撤銷，此外費郡公校系統也宣布該AP網路政府班的所有考試都將由費郡公校系統審核。

雖然該題目屬於AP課程中的一部分，但並非由主管全國大學先修課的大學教育委員會(College Board)設計，該委員會通過推文表示，「該題目與AP的內容和格式相左」。

維州共和黨籍副州長希爾斯(Winsome Earle-Sears)也批評此題目對自由派和保守派的假設，「這樣的考試會在學校導致分裂，讓社會士氣低迷，且無法團結」。

公校 教育 維州

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