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大華府5大藍營社團 邀翁履中談台海和平

記者王稚融／馬州報導
大華府地區藍營社團負責人與翁履中(左六)合影。（記者王稚融 / 攝影）
大華府地區藍營社團負責人與翁履中(左六)合影。（記者王稚融 / 攝影）

華府五大藍營社團12日合辦「國父孫中山逝世98年紀念會」，邀請德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中主講「守護台海和平：美中對抗下的艱難選擇」，翁表示，台海是否和平，必須從政府層面、國際局勢等角度分析，藍營若要在2024年總統大選中獲勝，須凝聚每個人追求台海和平的共識。

翁履中表示，從國際局勢上看，無論兩岸統一或台灣獨立，都屬於美國無法容忍的兩個極端，而台灣兩黨為了贏得選舉，也都不會走向這兩種極端，維持現狀符合台灣的最大利益，但兩岸統一是中國的最大利益，夾在兩大國之間，台灣顯然無法自行決定統獨命運。

冷戰時期兩極對立，最終美國獨大，兩岸關係由美國掌控，如今世界局勢成為多極競爭，美中關係陷入誰也不服誰的陷阱。從歷史上看，美中關係好，台海就有和平，反之台灣就危險，因此如何在美中兩大國當中找到最佳選擇從而避免戰爭，就是中華民國政府最重要的課題。

翁履中表示，「選舉不是選喜歡的人，而是選會贏的人」，政黨政治勝選才是王道，否則都是空談，所以要支持最強的候選人。2024年大選藍綠雙方都會面臨很大考驗，關鍵看誰更有說服力。政黨輪替的意義就是要昭示全世界，台灣沒有本錢與任何大國交惡，關鍵是要讓兩岸關係降溫，保持台海和平。

翁履中今年2月初在休士頓成立「台海和平論壇智庫」，他表示，該智庫宗旨是「守護中華民國，台灣民主發聲」，未來該智庫將定期發月刊，邀請專家學者分析台海和平議題，並向華府決策圈提供更全面的資訊。

活動當天大華府地區三民主義大同盟也舉行新舊任秘書長交接儀式，劉金萍接棒何瑞恩擔任秘書長；華僑救國聯合總會華府辦事處主任巫和怡，向馬里蘭大學教授陳玉敏頒發「僑聯總會112年海外優秀青年榮譽」獎章和獎狀。

華府 中華民國 休士頓

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