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2020年國民兵直升機鎮壓示威 華府民眾提訴

記者張筠／華盛頓報導

2020年夏天的非裔青年佛洛伊德(George Floyd)被壓頸致死案，在全美掀起抗議浪潮，為鎮壓華府示威群眾，華府國民兵(National Guard)派出兩架直升機，在市中心低飛，導致部分民眾在慌亂中受傷，有民眾日前提訴，要求執法機構賠償，並保證未來不再有類似行動。

2020年6月1日夜晚大量民眾在華府華埠附近示威抗議，為佛洛伊德之死鳴不平，爭取族裔平等，但為鎮壓示威民眾，國民兵出動兩架直升機，在市中心低飛，試圖趕散集會的人群，導致附近許多樹木被折斷，還有民眾在奔逃中受傷；華府市長包瑟(Muriel Bowser)當時也批評前川普政府此舉「極為不妥」。

馬州巴爾的摩25歲居民達史特莫莉娃(Dzhuliya Dashtamirova)日前通過美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)華府分會提訴，稱執法機構損害了她自由參與抗議集會的權利，要求聯邦政府對她身體和精神所受的傷害，提供經濟賠償。

該訴訟文件指，6月1日華府國民兵的兩架直升機在一群正往Gallery Place地鐵站的民眾上方低飛，就在她頭頂45呎處，直升機引起的大風不僅颳倒附近樹木，還導致碎片亂飛，颳傷達史特莫莉娃和其他民眾，震耳欲聾的噪音也造成民眾極大恐慌，兩架直升機如此持續至少五分鐘。

達史特莫莉娃表示，「我的眼睛和皮膚都被碎片弄傷，也完全聽不見其他聲音，後來的幾周不斷做惡夢，情緒不穩定......我一直想弄清楚為何軍隊要攻擊我們，也很擔心未來再發生相似之事。」

該訴訟表示，達史特莫莉娃自那之後一直情緒低落，也常處於恐慌之中，ACLU稱，直升機如此鎮壓民眾的情況在美國史無前例。

達史特莫莉娃曾試圖以「行政投訴」(administrative complaint)，希望獲得國民兵的諒解，但至今未果，因此她決定提起訴訟，表示這除了是為爭取自己的權益，同時也是為保護未來參與抗議遊行的人士。

華府 國民兵 佛洛伊德

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