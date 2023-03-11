維州檢察長批費郡Cooper初中涉種族歧視

維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)日前指稱，費郡(Fairfax County)的Cooper初中在提供大學預備輔導項目時，有種族歧視 的行為，他要求該校立即停止相關言行，該校官員對此喊冤，稱州府未查明情況就公開批評，嚴重損害學校聲譽。

Cooper初中日前向學生家長們發郵件，邀請部分學生參加費郡的大學預備項目(College Prep Program)，邁爾斯表示，該信件專門列出並邀請以下群體加入，包括是家中首名進入大學的學生、非裔及西語裔學生、殘障者、英語非母語學生、經濟不富裕學生。

邁爾斯致信Cooper初中校長巴洛(Lisa Barrow)，指該信違反維州人權法案(Virginia Human Rights Act)，此法禁止任何針對族裔或國籍背景的歧視行為。

「費郡公校 系統內發生此事，著實讓人跌破眼鏡」，邁爾斯要求Cooper初中、學校官員及所有涉及此項目的民眾立即終止該非法行為，並要求該校提供合法推廣、進行大學預備項目的證明。

費郡公校系統發聲明回應，表示邁爾斯的指控不實，但邁爾斯辦公室表示，Cooper初中的郵件是歧視學生的力證，邁爾斯要求該校更改用詞，平等對待不同群體，「若費郡公校系統希望促進教育 成果，就必須根除所有歧視行為。」

根據費郡公校系統官網，「大學預備項目(CPP)」旨在增加進入大學的學生，尤其是家中第一代大學生、經濟較困難者等，「典型的CPP學生包括幾個特點：第一代大學生、非裔、印第安裔、阿拉斯加原住民、西語裔、英語能力有限者、殘障人士、經濟較不富裕者」。

費郡公校系統的聲明指出，2022-2023學年該系統共有2018名學生參加該項目，其中17%為亞裔，8.7%為白人；費郡教育官員也稱，州檢察長辦公室從未聯絡費郡公校系統，查明大學預備項目的細節，而直接公開指控，「錯誤批評嚴重損害Cooper初中的聲譽，也阻礙美國教育取得更大進步。」