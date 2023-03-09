維州律師遭控詐欺重罪 最高可關95年

維州 43歲律師愛德華茲(Patrick Lynn Edwards)日前被控多項詐欺重罪，包括信用卡 盜竊、財產盜竊、意圖售賣古柯鹼(cocaine)等，維州亞歷山卓市檢察官 辦公室8日宣布，若罪名全部成立，愛德華茲最高可處95年監禁。

愛德華茲是阿靈頓郡(Arlington)居民，因涉嫌去年在維州亞歷山卓市和阿靈頓郡多個辦公室，盜竊他人信用卡信息並盜刷，今年2月15日被捕，根據法律文件，他在亞歷山卓市面臨信用卡詐欺和盜竊的重罪指控，在阿靈頓郡面臨重大盜竊並意圖出售、持有贓物、持有古柯鹼並試圖售賣等重罪指控。

檢察官辦公室表示，若所有罪名成立，愛德華茲最高面臨95年監禁，「信用卡盜竊重罪最高可判20年監禁，信用卡詐欺輕罪最高判12個月監禁或不超過2500元的罰款，重大盜竊的重罪指控最高可導致十年監禁，持有贓物的重罪最高可被關20年，意圖售賣可卡因的罪名最高面臨40年監禁。」

檢察官辦公室表示，所有被控刑事罪名的人都有無罪推定，「指控的事實並不直接等於該當事人有罪，執法機構有責任提供能證明每項罪名成立的要素」；阿靈頓將在4月19日舉行初步聽證會，亞歷山卓市的審判日期尚未確定。