費郡監委會自肥 提議加薪47％ 年薪從9.5萬提高到14.5萬

維州費郡(Fairfax County)監委會(Board of Supervisors)近日提議給該委員會成員加薪47%，稱因通貨膨脹嚴重，郡府職員的生活負擔增加；此舉引起費郡警方不滿表示，這項提案僅造福少數幾人，對警方與其他政府部門不公，更無法解決警務人員嚴重緊缺的問題。

費郡監委會目前有一名主席加九名成員，若其自行提出的加薪案通過，九名成員年薪將從當前的9萬5000元上升至14萬元；監委會主席麥凱(Jeff McKay)目前年薪為10萬元，也是唯一擁有郡府車輛的監委會成員，若提案通過，他的年薪將升至14萬5000元。

部分民眾表示，不支持監委會的提案因為不公平，費郡警方尤其對此明顯反彈。

美南警方慈善協會(Southern States Police Benevolent Association)的費郡分會主席莫納罕(Steve Monahan)表示，若提案通過，將對社區有負面影響，「該預算 只造福監委會內部成員，但對警方等其他政府部門不公」，費郡警方工作嚴重超負荷，薪資極不匹配，「該提案再次顯示郡府官員低估了我們工作的價值」。

目前費郡警察 局有近200個職缺，其中許多人因薪資過低、工作士氣低落而離職，部分離職人員指責這是由於費郡領導層和檢察官造成的，費郡警方的起薪在大華府 地區相對較低，不少現任和前任警員要求調整政府職員的待遇；近期費郡重大犯罪案件也不斷上升，越來越多民眾對社區治安憂心。

「如果不調整預算提案，未來社區民眾將無法獲得充足的警方服務」，莫納罕說，去年夏天費郡警方就已宣布人員短缺的緊急狀態(personnel emergency)，多數警員都被要求超長工時。

大華府許多郡市近期也推動增加警員薪資，費郡除了郡長提議給所有政府職員調薪2%外，也在推進提供警員津貼(bonus)的計畫，「慶幸郡府已在行動，但這還遠遠不夠」，莫納罕說，從前費郡警員是大華府爭先恐後申請的工作，如今大華府18個郡市中，費郡警方的起薪已基本墊底。